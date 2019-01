Nostalgique de la GameCube, un fan de Nintendo s'est dit qu'il pouvait l'utiliser pour créer un dock Switch.

Que peut-on bien faire de sa GameCube, jadis si appréciée, qui est désormais reléguée au rang de relique et prend la poussière dans un placard ? Un dock pour Switch pardi ! Sur Reddit, un fan de Nintendo baptisé Littlewolf128 a publié une photo d’une telle création le 17 janvier 2019.

L’intéressé précise que les ports sont fonctionnels, ce qui signifie qu’on peut brancher des manettes GameCube pour jouer, par exemple, à Super Smash Bros. Ultimate — sans passer par le dongle vendu par Nintendo.

Pour fabriquer ce dock, il faut néanmoins un peu d’huile de coude.

Un mod pour la GameCube

Cette invention n’est pas à mettre au crédit de Littlewolf128, qui a expliqué avoir suivi les instructions fournies par la chaîne YouTube Rate-e Mods dans une vidéo du 14 mars 2018. Entre les impressions 3D, le travail de découpage et la modification des composants, transformer une GameCube en un dock Switch est loin d’être une sinécure. Mais force est de reconnaître que le résultat vaut le détour (d’autant que le dock fourni avec la console n’est pas très beau).

Cela a permis à certains de trouver une nouvelle utilité à la GameCube, loin d’être la console Nintendo la plus vendue, malgré un catalogue très bien fourni (Mario Kart : Double Dash ! !, Luigi’s Mansion, The Legend of Zelda : The Wind Waker, Metroid Prime ou encore Super Mario Sunshine). Sans oublier Super Smash Bros. Melee, l’épisode de la confirmation pour une franchise populaire et qui s’apprécie, encore aujourd’hui, avec une manette GameCube entre les mains.