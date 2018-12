Après une année 2017 faste en matière de nouveaux jeux, que nous a réservé 2018 ? On fait le point.

En 2018, aucune nouvelle console n’est sortie (non, la PlayStation Classic ne compte pas comme une nouvelle console). Cela devait donc être une grande année pour les jeux vidéo en eux-mêmes. À l’arrivée, on ne vous cachera pas que l’on a éprouvé quelques difficultés à trouver cinq titres ayant vraiment marqué nos esprits, preuve que le cru 2018 a manqué d’un peu de saveur — malgré la foule d’expériences sympathiques.

Toutefois, nous n’allons pas faire entièrement la fine bouche et il y a bel et bien eu quelques productions plus que réussies, notamment sur PlayStation 4, plus jamais reine des exclusivités appartenant à la crème de la crème. Comme pour notre bilan 2017, nous préférons ne pas ériger un classement à proprement parler, optant plutôt pour une sélection de cinq jeux qui nous paraissent incontournables.

God of War – PS4

Avec God of War, la PlayStation 4 (Pro) tient tout simplement son chef d’œuvre. Non content d’être abouti techniquement, il entame un nouveau chapitre de la saga portée par Kratos. Et plutôt que de reprendre bêtement les bases établies par la première trilogie, God of War, sacré aux Game Awards 2018 au nez et à la barbe de Red Dead Redemption 2, revoit totalement la formule sans trahir l’héritage laissé jusque-là. Un véritable tour de force qui accouche d’une expérience maîtrisée, impressionnante et touchante. C’est peu dire que l’on a hâte de voir la suite.

Dead Cells – PS4, Xbox One, Switch & PC

Développé par le studio français Motion Twin (basé à Bordeaux), Dead Cells est la surprise indépendante de l’année — pour celles et ceux qui n’avaient rien suivi du projet. Articulé autour d’un gameplay exigeant d’une précision chirurgicale, Dead Cells va piocher un peu partout jusqu’à trouver sa propre identité. En ressort un jeu addictif et calibré pour qu’on y passe des heures et des heures. Parfois pour pester, souvent pour se sentir fier. À la Dark Souls.

Shadow of the Colossus – PS4

D’aucuns diront que Shadow of the Colossus n’est pas un jeu de 2018. Ils auront un peu raison. Mais on pourra leur dire que l’OVNI de Fumito Ueda est simplement intemporel. Et ce remaster exclusif à la PS4 arrive à point nommé pour lui offrir une robe à la hauteur de sa stature. Plus beau, plus solide, Shadow of the Colossus peut enfin respirer. Celles et ceux qui se souviennent de la douloureuse version PS2 ne pourront qu’applaudir. D’autant que le poésie demeure intacte.

Assassin’s Creed Odyssey – PS4, Xbox One & PC

Oui, Assassin’s Creed Odyssey a encore des défauts énervants (les combats, l’écriture). Oui, Assassin’s Creed Odyssey a beaucoup perdu de l’essence de ses prédécesseurs. Mais force est de reconnaître qu’Ubisoft est en train de faire ce qu’il faut pour remettre sa franchise sur de bons rails. D’une générosité débordante et d’une beauté éclatante, Assassin’s Creed Odyssey s’affirme comme un RPG à qui il ne manque pas grand-chose pour rivaliser avec les ténors. Une évolution à souligner.

Super Smash Bros. Ultimate – Switch

Les propriétaires d’une Switch n’ont pas eu à attendre très longtemps avant d’avoir leur jeu de combat convivial mettant en scène les mascottes de Nintendo (et plein d’autres). Doté d’un contenu tellement immense qu’il y a matière à se perdre, Super Smash Bros. Ultimate a tout simplement empilé les meilleurs ingrédients de la licence pour délivrer l’épisode le plus abouti. Pour en faire le tour, il faudra vraisemblablement empiler les heures de jeu.

