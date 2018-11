La zone la plus culte de Fortnite pourrait bien être détruite avant la saison 7, selon des éléments fuités dans le code d'une mise à jour. Vrai projet ou troll de la part d'Epic Games ?

L’endroit le plus culte de Fortnite pourrait disparaître. D’après certains fichiers dans la mise à jour 6.31 révélés par le compte Twitter Fortnite Leakage, il semblerait que la zone Tilted Towers puisse être rasée de la carte avant le début de la saison 7. Une nouvelle qui a déjà été reprise et amplifiée par de nombreux fans et youtubeurs.

Cette rumeur est très importante, car Tilted Towers est le « quartier » le plus connu, et le plus apprécié, des joueurs et joueuses. Il est à la fois central sur l’île (il est donc moins souvent balayé par la tempête dès le début du jeu), mais il est aussi très vaste. Il est composé de nombreuses tours qui regorgent de coffres de butins — ceux-ci sont nécessaires pour obtenir rapidement des armes et des boucliers —.

The game files now include the explicit mention of destroying Tilted Towers !

"/ClientPilotScenarios/DestroyTiltedTowers"

I can't find other information apart from this picture.

These lines of text have to do with bots that are configurable in some manner to attack things. pic.twitter.com/ZmdHPGcFJQ

— Fortnite Leakage (@FNLeak) November 27, 2018