Nintendo a vendu trois millions d'exemplaires des deux jeux Pokémon : Let's Go en une semaine. C'est un lancement record pour un jeu de Nintendo Switch.

Les deux premiers jeux Pokémon sur Switch, Pokémon : Let’s Go Pikachu et Pokémon :Let’s Go Évoli, se sont vendu à plus de trois millions d’exemplaires dans le monde. C’est un nouveau record pour un lancement de jeu Switch. Certes, certains joueurs ont acheté les deux jeux, mais il convient d’additionner les chiffres.

Dans un message communiqué sur le compte twitter japonais de Pokémon, Nintendo a annoncé 3 millions de ventes dans le monde pour les deux jeux réunis, et s’est félicité de l’accueil enthousiaste des joueurs. Si l’annonce donne ce chiffre pour « la première semaine de ventes »,il s’agirait plutôt des trois ou quatre premiers jours.

Un record éphémère ?

Désormais, Pokémon : Let’s Go a dans son viseur le recordman des ventes, Super Mario Odyssey, et devra pour cela vendre environ 9 millions d’exemplaires supplémentaires. Par ailleurs, ce succès pourrait relancer le jeu de Niantic Pokémon Go, car les Pokémon sont transférables du jeu mobile au jeu Switch. Les licences semblent étroitement liées, et les développeurs s’étaient appuyés sur Pokémon Go, pour annoncer Meltan, désormais disponible sur console.

Ces chiffres sont de bon augure pour Nintendo, qui dispose d’un atout supplémentaire pour atteindre son objectif de vente pour sa console, et qui a déjà vendu plus de 200 000 Switch supplémentaires en début de semaine. Dès le mois prochain, Pokémon : Let’s Go aura un concurrent sérieux pour disputer ce record de vente, avec la sortie de Super Smash Bros. Ultimate sur Switch, le 7 décembre