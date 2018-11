Les abonnements à la vidéo en streaming proposent tous des offres différentes. Vous ne savez pas ce qu'il vaut mieux offrir en cadeau à vos parents pour Noël ? Vous souhaitez savoir quel service de SVOD privilégier si vous préférez les séries au cinéma ? Le catalogue Netflix est-il vraiment plus complet que celui d'OCS ? Pour vous aider à choisir, suivez le guide.

Numerama fait partie des médias les plus à la pointe de l’actualité de la SVOD. Nous couvrons aussi bien les contenus que les formats, les accords et tensions sur ce marché crucial et en pleine mutation. La télévision de demain ne sera pas linéaire : notre mission est d’accompagner nos lecteurs dans cette transition.

La télévision linéaire est morte, vive la SVOD ? En quelques années, les services de vidéo à la demande par abonnement se sont multipliés, et les Français ont montré qu’ils étaient désormais prêts à payer pour ces plateformes de streaming.

En avril dernier, Libération dénombrait 3,5 millions d’abonnés Netflix en France, contre plus de 2,9 millions pour OCS, la plateforme d’Orange (diffusée aussi dans le bouquet Canal+ et chez les opérateurs). CanalPlay, longtemps présenté comme un concurrent à la hauteur de Netflix, a quant à lui vu son nombre de clients chuter drastiquement, la faute à un catalogue trop peu étoffé.

Aujourd’hui, quatre offres dominent le paysage des services de SVOD — on regrettera au passage la fermeture de FilmStruck, service prisé des cinéphiles dédié aux films cultes, le 29 novembre 2018 —. Comme elles ont toutes des particularités, avantages et défauts, nous vous aidons à y voir plus clair, selon vos goûts, intérêts et budget.

Suivez le guide.

Modernité Vous aimez les nouveautés US

L’abonnement OCS

Game of Thrones sur OCS

Fort de son partenariat avec HBO, OCS (Orange Cinéma Séries) parvient à proposer de nombreuses séries de qualité à ses abonnés, dont les incontournables Game of Thrones et Westworld.

Eclipsé dans l’espace médiatique par le mastodonte Netflix, OCS est pourtant un concurrent intéressant en France, car il propose des contenus complémentaires et diversifiés. Le bouquet OCS contient ainsi 4 chaînes dédiées aux films et aux séries ainsi que des blockbusters et des saisons complètes à revoir en streaming.

En plus des séries françaises exclusives (25, Mission, In America), on retrouve sur la plateforme des séries américaines de qualité comme The Walking Dead ou La Servante Ecarlate (catalogue AMC et Hulu). Les fans de Game of Thrones pourront quant à eux revoir les 7 saisons en attendant la dernière, qui sera diffusée en temps réel en avril 2019.

Abonnement mobile, ordinateur et tablette Abonnement mobile, ordinateur, tablette, cast et TV Prix 9,99 euros par mois 11,99 euros par mois

Qualité Vous aimez les séries pointues

L’abonnement Amazon Prime Video

Transparent sur Amazon Prime Video

Amazon est une offre alternative à Netflix rafraîchissante. Malgré le fait qu’il y ait peu de séries originales, elles sont, pour la plupart, de très bonne qualité. Le reste du catalogue est moderne et ne tombe pas dans l’effusion de contenus.

À ce jour, le catalogue Amazon Prime Video est (presque) excellent lorsqu’il s’agit de ses séries originales. De Transparent à I Love Dick (productions de l’incontournable Jill Soloway) en passant par The Man In The High Castle, Mozart in the Jungle, la discrète, mais très belle One Mississippi ou la récente Forever : les Amazon Originals font sa force. Mais leur très faible nombre joue en sa défaveur.

Malgré l’adaptation à venir du Seigneur des Anneaux, Amazon peine à concurrencer Netflix en matière de grosses nouveautés. En revanche, son catalogue est un excellent complément à celui de son adversaire : des séries cultes (Seinfeld, The Office, The Big Bang Theory), des productions actuelles (Mr Robot, The Good Fight), mais aussi des films et séries pour enfants, et des films cultes (Django Unchained, Spider-Man, Fast and Furious, etc). Le premier véritable raté est la série française Deutsch-Les-Landes, même si Jack Ryan ne volait déjà pas haut.

À noter que l’abonnement Amazon Prime Video n’existe pas seul en France : il est compris dans l’abonnement Amazon Prime, qui permet notamment d’avoir des avantages client sur la plateforme e-commerce.

Tarif par mois Tarif à l’année Prix 5,99 euros par mois 49 euros par an

Package complet Vous ne savez pas choisir

L’abonnement Netflix

Stranger Things sur Netflix

Netflix ajoute une quarantaine de nouveaux contenus à son catalogue français par mois. Qui peut l’arrêter ?

Orange is the New Black, Stranger Things, House of Cards, Everything Sucks, la Casa de Papel partie 3, Making a Murderer, MindHunter : on ne compte plus les contenus exclusifs de la plateforme américaine. Mais le service qui compte aujourd’hui plus de 3,5 millions d’abonnés par mois en France sait aussi fournir un catalogue nourri de contenus froids : on y trouve aussi bien Friends qu’Avengers.

Netflix occupe très largement l’espace médiatique : à force de grandes annonces — notamment en recrutant des stars du petit écran et en multipliant les adaptations —, le géant US est la référence en matière de SVOD, et c’est plutôt mérité.

À noter toutefois que sa force peut être un défaut : son très large catalogue risque parfois de perdre les abonnés qui, n’ayant pas le courage de fouiller, peuvent être tentés de se contenter des suggestions en page d’accueil.

Abonnement un écran Abonnement 2 écrans Abonnement 4 écrans Prix 7,99 euros par mois 10,99 euros par mois 13,99 euros par mois

À éviter Vous n’êtes pas très regardants

L’abonnement Start By Canal (CanalPlay)

The Borgias sur CanalPlay

Délaissée par les abonnés, l’offre CanalPlay a été absorbée par Start By Canal, une autre offre OTT du groupe. Mais la plateforme française peine à proposer assez de contenus intéressants pour se démarquer.

CanalPlay, c’est « terminé », dixit le numéro 1 de Canal+ en avril dernier. La plateforme de SVOD que tout le monde présentait que LA concurrente de Netflix il y a 3 ans a été engloutie : les abonnés ont chuté de 800 000 à 200 000 en à peine quelques années. Aujourd’hui, le catalogue a été incorporé à Start By Canal, une offre d’abord réservée aux abonnés Bouygues qui a été étendue à tout le monde en 2017.

L’abonnement comprend des séries CanalPlay comme Friday Night Lights, Les Borgias ou Once Upon a Time (mais pas toutes les séries Canal+, qui sont sur Canal VOD), mais aussi le service FoxPlay, qui propose des séries produites par 20th Century Fox comme Glee ou Bones. N’empêche que le catalogue pâlit face aux autres offres, surtout pour le même tarif.