Canal+ et UGC s’associent pour proposer une nouvelle offre réservée aux moins de 26 ans. Pour 26 € par mois, vous profiterez d’un abonnement UGC Illimité -26 ans, ainsi que d’un abonnement à la plateforme Canal+. Le premier vous permet d’aller au cinéma autant de fois que vous le souhaitez, tandis que le second vous donne accès aux chaînes Canal+, ainsi qu’à Apple TV+.

C’est quoi, l’offre Canal+ et UGC pour les moins de 26 ans ?

L’offre proposée par Canal+ et les cinémas UGC comprend le bouquet Canal+ et l’ensemble de son contenu, ainsi qu’un accès à Apple TV+, pour 13,99 € par mois, au lieu de 27,99 € par mois. Il comprend aussi l’abonnement UGC Illimité -26 ans, au prix de 11,95 € par mois, au lieu de 19,90 €, pour une période d’un an, avec un engagement de 6 mois.

Cette offre revient au total au prix de 25,94 € par mois, et est destinée exclusivement aux personnes de moins de 26 ans, carte d’identité à l’appui au moment de la souscription. Une fois la limite d’âge atteint, l’abonnement prendra fin. Attention, l’offre est réservée aux 10 000 premiers abonnés.

Notez enfin que si vous êtes déjà abonné à une offre -26 ans de Canal+, vous pouvez demander un code promotionnel sur Canal+ pour souscrire à l’abonnement UGC -26 ans.

Qu’y a-t-il dans l’abonnement Canal + ?

L’offre pour les moins de 26 ans de Canal+ donne accès à l’offre Canal+ de base, avec les chaînes suivantes :

Canal +,

Canal+ Box Office,

Canal+ Grand Écran,

Canal+ Séries,

Canal+ Docs,

Canal+ Kids,

Canal+ Sport 360

Comme leur nom l’indique, ces chaînes proposent des contenus principalement dédiés au cinéma, avec des films récents, des documentaires, des séries internationales et des créations originales Canal+. Vous y retrouverez quelques nouveaux films qui ont fait l’année 2023, dont Barbie de Greta Gerwig, et l’extraordinaire Anatomie d’une Chute de Justin triet. La chaîne Kids propose quant à elle du contenu dédié aux plus jeunes, tandis que la chaîne Sport 360 diffuse des programmes consacrés au sport. Notez que l’accès à l’appli myCANAL est compris dans l’abonnement.

L’offre comprend aussi un accès à la plateforme de SVOD Apple TV+. Le service de streaming d’Apple est riche en contenu, et de nouveaux films et séries sont régulièrement ajoutés. Vous retrouverez par exemple l’excellente série Severance, dont la seconde saison est prévue pour cette année, ou la passionnante série For All Mankind, qui compte à ce jour quatre saisons.

Anatomie d’une Chute arrive le 27 février sur Canal+ // Source : Le Pacte

Et cet abonnement UGC illimité ?

La carte UGC Illimité vous donne accès en illimité à près de 900 salles UGC, mk2 et partenaires dans toute la France, pour plus de 1000 films par an. La formule UGC Illimité pour les -26 ans, permet aussi à la personne qui vous accompagne un tarif préférentiel de 8 € la place, -20 % sur les formules gourmandes et deux places offertes pour votre anniversaire.

Pour aller plus loin

👉 Retrouvez nos derniers articles liés à Canal+

👉 Consultez nos articles et critiques cinéma et les séries

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.