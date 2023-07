Vous ne savez pas quoi faire pendant vos vacances estivales ? Amazon Prime Video a plein de films à vous proposer.

Comme chaque mois, Amazon met à jour son catalogue Prime Video pour proposer toujours plus de films et de séries aux abonnés (qui peut bénéficier d’autres bonus). Les plateformes de SVOD ne connaissent pas les vacances et il n’y aura donc aucune pause au mois d’août.

Morbius. // Source : Sony Pictures

L’abonnement Amazon Prime Video est intégré à l’abonnement Amazon Prime (facturé 69,90 euros par an ou 6,99 euros par mois). Rappelons qu’il existe le Pass Ligue 1, qui permet de regarder du foot. Amazon Prime Video donne aussi accès à un catalogue de films à acheter ou louer, en VOD, ainsi que des chaînes secondaires (comme le Pass Warner, qui permet de profiter des contenus de HBO).

Les films qui arrivent en août 2023 sur Amazon Prime Video

1er août : En eaux troubles

Jason Statham affronte un requin géant. Que peut-il arriver de pire ?

1er août : L’Ultime razzia

À l’issue d’un séjour de cinq ans derrière les barreaux, Johnny Clay met la touche finale au plan de braquage d’un hippodrome. Butin estimé : 2 millions de dollars. Un film signé Stanley Kubrick.

1er août : Evil Dead III: L’armée des ténèbres

Dans ce troisième volet de la saga culte signée Sam Raimi, Ash remonte le temps pour découvrir les origines de ses malheurs.

1er août : Ça

Un clown qui mange des enfants dans une adaptation d’un roman de Stephen King. Spoiler : le premier film est plus effrayant.

3 août : Projet X

Amazon précise que ce n’est pas une adaptation du rachat de Twitter par Elon Musk. Ouf.

4 août : Kandahar

Un agent secret de la CIA perd sa couverture et doit survivre coûte que coûte en terrain hostile.

11 août : Blacklight

Liam Neeson qui frappe des gens. La routine.

15 août : American Pie

L’un des films les plus cultes qui soit. Grosse madeleine de Proust.

30 août : Morbius

Un jour, les gens comprendront que Morbius est l’un des meilleurs films de super-héros jamais réalisés. Mais pas maintenant.

Les séries qui arrivent en août 2023 sur Amazon Prime Video

1er août : Gotham, l’intégrale

Dans Gotham, le héros n’est pas (encore) Batman mais le commissaire Gordon. Il y a 5 saisons, pour 100 épisodes en tout.

4 août : Les fleurs sauvages, saison 1

D’après le livre éponyme de l’Australienne Holly Ringland. Où une orpheline part vivre chez sa grand-mère et découvre les secrets de sa famille.

11 août : Cruel Summer, saison 2

Une adolescente, belle et populaire, disparaît. Une autre adolescente, timide et maladroite et sans lien apparent avec la première, devient soudainement l’icône de la ville avant de se transformer en la personne la plus méprisée de l’Amérique. Pourquoi ?

25 août : The Middle, l’intégrale

Le quotidien d’une famille de classe moyenne. Où la mère est une vraie héroïne.

