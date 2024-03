[Deal du jour] Si vous hésitez encore à vous abonner à Disney+, le service de SVOD propose actuellement une offre à prix réduit. L’abonnement Standard avec publicités est à moins de 2 € pendant un mois. De quoi tester la plateforme.

C’est quoi l’offre sur l’abonnement Disney+ ?

La plateforme de streaming Disney+ propose en ce moment une offre limitée sur son abonnement Standard avec publicités. Au lieu du tarif habituel de 5,99 €, l’abonnement est au prix de 1,99 € pour un mois. Cette offre est réservée aux nouveaux abonnés et à celles et ceux qui se réabonnent à Disney+. L’offre est disponible jusqu’au 14 mars 2024.

Après un mois, votre abonnement sera automatiquement renouvelé au tarif Standard avec publicité mensuel, sauf si vous résiliez.

Vous retrouverez Disney+ dans notre comparatif 2024 des offres de SVOD en France.

Que regarder sur Disney+ ?

Le service de SVOD possède un catalogue très riche où vous pourrez retrouver notamment l’ensemble des productions Disney. Vous pourrez regarder les films d’animation Disney et Pixar, et les différentes licences telles que Star Wars ou encore les films Marvel. Mais le catalogue de Disney+ ne s’arrête pas à l’animation et aux films grand public qui ont fait le succès des salles de cinéma ces dernières années.

Les catalogues de la Fox et de Star offrent du contenu plus adulte, avec de nombreux films et séries. Vos soirées cinéma se feront devant le remake de West Side Story de Spielberg, récemment encensé par Quentin Tarantino, ou encore La Favorite de Yórgos Lánthimos dont le dernier film Pauvres Créatures est un des favoris à la prochaine cérémonies des Oscars.

Vous retrouverez aussi de nombreuses séries de qualité, comme les deux premières saisons de The Bear qui peut à elle seule convaincre de prendre un abonnement à Disney+. Les plus jeunes et leurs parents pourront profiter de trois saisons de l’excellente série animée Bluey, à regarder en famille. Notez que chaque mois, de nouvelles séries et de nouveaux films récents débarquent sur la plateforme, comme la série Shogun, déjà comparée à Game of Thrones,

La série Shogun. // Source : FX/Disney+

Est-ce que cette promotion vaut le coup ?

Si vous n’avez jamais eu Disney+, ou si quelques séries ou films vous intéressent, alors c’est une offre intéressante pour découvrir le service. Disney+ est une plateforme qui regorge en effet de contenus de qualité, pour le jeune public comme pour un public plus adulte.

Notez que dans l’offre Disney+ Standard ici en promotion, les publicités apparaissent dans les films et séries, avant le début et pendant la lecture, de la même manière qu’une publicité sur une chaîne hertzienne. Quelle que soit l’offre, il n’y aura cependant pas de publicités dans les contenus à destination des enfants et dans le mode Junior, ainsi que durant la lecture de contenus téléchargés.

