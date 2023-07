Le mois d’août 2023 est marqué par l’arrivée d’une nouvelle série Star Wars sur la plateforme Disney+. Elle est centrée sur Ahsoka.

Il va y avoir un événement sur Disney+ en août : la diffusion d’une nouvelle série se déroulant dans l’univers Star Wars. Cette fois, on en découvrira davantage sur le personnage prénommé Ahsoka, une Jedi très charismatique. D’autres séries seront à suivre sur la plateforme de SVOD, comme de nouveaux épisodes pour The Grey’s Anatomy ou encore Good Doctor.

Ahsoka, incarnée par Rosario Dawson. // Source : Lucasfilm

Les séries qui arrivent en août 2023 sur Disney+ France

2 août : Grey’s Anatomy, saison 19

Combien de temps cette série va-t-elle encore durer ? En tout cas, les fans sont toujours au rendez-vous, et c’est tout ce qui compte.

8 août : Only Murders in the Building, saison 3

Grosse nouveauté de la troisième saison, et pas des moindres : l’arrivée de Meryl Streep au casting. Sa présence est un événement, puisque son talent n’est plus à démontrer.

16 août : American Dad, saison 19 partie 1

Une série d’animation humoristique articulée autour d’un père qui travaille comme agent de la CIA.

16 août : FX’s The Bear : sur place ou à emporter, saison 2

Dans cette série particulièrement appréciée, on suit un jeune chef du monde de la gastronomie qui reprend la direction de l’établissement familial, après le suicide de son frère.

23 août : Star Wars: Ahsoka

La nouvelle série Star Wars est centrée sur un personnage déjà croisé dans The Mandalorian : la Jedi Ahsoka.

23 août : The Good Doctor, saison 5

Dans cette saison, le héros va se marier. Un sacré changement de vie !

Les films qui arrivent en août 2023 sur Disney+ France

25 août : Nos pires amis 2

Il paraît que cette suite sera hilarante. On peut faire confiance à John Cena, qui a développé une vraie fibre comique ces dernières années (The Suicide Squad, Fast and Furious).

