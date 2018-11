Adieu le papier : sur le plateau de Game of Thrones, l'iPad était l'outil de choix pour les équipes.

Pour les fans de Game of Thrones, se préserver des divulgâchis (spoilers) est un art, qui peut passer par de nombreuses techniques de protection numériques. Mais pour les équipes de tournage et la production de la série, les fuites d’éléments scénaristiques avant la diffusion des épisodes est le pire qui puisse arriver. La série reposant énormément sur ses surprises et ses ressorts tragiques, donner ne serait-ce qu’un début d’indice pourrait faire perdre tout le sel d’une saison. Et pour cela HBO déploie, saison après saison, de grands moyens.

Dans une session de questions-réponses sur Reddit le 14 novembre 2018, David Nutter, l’un des réalisateurs de la série qui s’est notamment occupé de l’épisode introductif de la saison 8, a par exemple affirmé que cette année, les efforts pour limiter la diffusion étaient colossaux. « On a limité notre visibilité sur des tas de choses. Il n’y avait quasiment pas de papier sur les plateaux, voire pas du tout. Aucun script n’a été imprimé, nous n’utilisions que des iPad et des choses de ce genre. C’était beaucoup plus sérieux que les précédentes années, même si la sécurité était déjà un enjeu majeur ».

On imagine sans mal que le format numérique a été préféré au format papier pour des raisons de sécurité. Un script imprimé peut se perdre, se plier, se voler, se subtiliser discrètement entre deux scènes. Un iPad, administré en temps réel et à distance par la production, est bien plus contrôlable — comme nous l’a rappelé Alexandre Benalla lors de son audience, une interface de Mobile Device Management permet bien des choses.. Certes, la production s’est exposée à un risque de piratage informatique en bannissant le papier, mais dans de telles conditions, et avec des iPad hors-ligne, on peut s’imaginer que le risque était limité.