HBO a diffusé une courte vidéo pour faire monter l'attente autour du grand retour de sa série Game of Thrones, prévu pour avril 2019.

C’est officiel : la huitième et dernière saison de Game of Thrones sera diffusée à partir du mois d’avril 2019. L’actrice Maisie Williams avait déjà laissé entendre que la série culte adaptée des romans de George R. R. Martin reviendrait au printemps, mais l’information a été confirmée par le compte Twitter officiel de Game of Thrones ce 13 novembre 2018.

La chaîne américaine HBO a ainsi partagé un teaser spécifique pour cette annonce, qui montre tour à tour une grande partie des personnages de la série ainsi que les événements qui ont marqué les 7 saisons précédentes : « les batailles, les trahisons, les périls, les combats, les sacrifices, les morts. »

« Une seule guerre compte »

On voit par exemple la mort de Ned Stark, l’utilisation du feu grégeois pendant une bataille spectaculaire, le red wedding ou encore la mort de Geoffrey alors qu’il était encore roi. Le clip s’achève sur Jon Snow qui fait face au roi des Marcheurs Blancs. « Une seule guerre compte. Et elle a commencé. », entend-on l’acteur Kit Harington murmurer.

Puis un seul message, sous la forme d’un hashtag (communication oblige) : « Pour Le Trône ». Qui finira par siéger sur le fameux trône de fer ? La question a-t-elle encore du sens ?

La huitième saison de Game of Thrones sera composée de six épisodes de 90 minutes. Les saison 1 à 7 sont disponibles en France en replay sur OCS. Fidèle à son partenariat avec HBO, la chaîne française devrait diffuser les épisodes de Game of Thrones en direct à l’heure américaine ainsi qu’en H+24.

