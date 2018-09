De nouvelles séries originales, des acquisitions et des diffusions simultanées : voici le programme des séries, films et documentaires qui débarquent sur Netflix en octobre 2018, et que nous attendons le plus.

Chaque mois, Netflix met désormais en ligne plus de nouveaux contenus sur sa plateforme française que n’importe quel être humain serait en mesure d’en regarder.

Le mois d’octobre 2018 ne déroge pas à la règle, avec une quarantaine de nouveaux programmes. Par conséquent, nous avons décidé de vous proposer donc une sélection large, mais éditorialisée, des programmes à venir sur Netflix, que ce soient des séries de fiction, documentaires, programmes pour enfants, films ou spectacles de stand-up.

Les productions mises en avant sont choisies en fonction de l’avis de la rédaction, basé sur la place qu’occupent les œuvres sélectionnées dans le paysage audiovisuel global actuel et leur qualité.

Ce mois-ci, de nombreuses séries originales de Netflix sont de retour pour une nouvelle saison. La sélection documentaires est quant à elle également très bien fournie. Du côté des enfants, si vous aimez les mini monstres, vous serez servis.

Les productions sont classées par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections sont disponibles ici. Si vous souhaitez connaître les contenus arrivés au mois de septembre, c’est par ici.

Séries Les séries

Brooklyn Nine-Nine, saison 5 — 2 octobre

Si vous n’avez pas encore vu la saison 5 des aventures de Jake, Gina, Holt et leurs collègues, le binge-watching, c’est par là !

Élite, saison 1 — 5 octobre

Après les Demoiselles du téléphone, Netflix va sortir une nouvelle série espagnole originale, Élite, qui vise un public plus jeune. La série, avec trois acteurs de la Casa de Papel, se veut une sorte de Gossip Girl plus sombre, avec un meurtre mystérieux sur fond de drogue et de sexe.

Big Mouth, saison 2 — 5 octobre

La bande du comique Nick Kroll version dessin animé revient pour un deuxième volet qui séduira les fans de séries animées redondantes et pas très incisives… Excellente pour celles et ceux qui n’en avaient pas assez des séries nostalgiques d’humoriastes qui replongent dans leur enfance sans vraiment parler du monde actuel.

Terrace House, opening new doors, partie 4 — 9 octobre

Vous aimez la télé réalité, vous aimez contempler des êtres purs et gentils se tourner autour pendant mille épisodes avant de conclure par un smack sur la joue ? Terrace House est pour vous.

Riverdale, saison 3 — 11 octobre

Riverdale n’est pas une série originale Netflix, mais la plateforme américaine a largement contribué à la rendre populaire. La troisième saison débutera le 10 octobre sur la chaîne américaine The CW, et sera diffusée dans la foulée en H+24 sur Netflix, à raison d’un épisode par semaine.

The Houting of Hill House, saison 1 — 12 octobre

Les premières critiques la présentent déjà comme une excellente série d’horreur. À voir après avoir vérifié que votre canapé était bien collé au mur et que personne ne pouvait surgir de derrière.

Arrow, saison 7 — 16 octobre

Comme pour Riverdale, Netflix va diffuser un épisode par semaine de la série Arrow, aussi connue sous le nom de l’homme-qui-chuchotte-au-lieu-d’articuler-clairement.

Marvel’s Daredevil, saison 3 — 19 octobre

La série produite par Netflix revient pour un troisième volet. Des hommes, du sang, de la bagarre… Bref, mieux vaut ça qu’Iron Fist.

RuPaul’s Drag Race, saison 10 — 30 octobre

Oui, il y a 10 saisons. C’est le début de l’automne, arrêtez de juger vos amis qui regardent déjà RuPaul’s Drag Race, prenez un plaid, un chocolat chaud, lancez le premier épisode et amusez-vous bien.

Films Les films

Opération finale — 3 octobre

Oscar Isaac jouera dans ce long-métrage ambitieux qui retrace la traque d’Adolph Eichmann, 15 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Hannibal — 5 octobre

Avant la série, il y avait le film culte avec Anthony Hopkins et Julianne Moore. Il est conseillé de mettre de la lotion sur sa peau avant visionnage.

Un 22 juillet — 10 octobre

Ce film de Netflix retrace les événements de l’attaque terroriste perpétrée en Norvège par un tireur d’extrême-droite.

A.X.L — 26 octobre

Transformers, c’est du passé. Mettez-vous au robot-panthère, ou mourez old.

The Lobster — 28 octobre

Cette magnifique ode à l’amour de Yórgos Lánthimos est enfin disponible sur Netflix France, 3 ans après sa sortie en salle.

Documentaires Les docus

Making a Murderer, partie 2 — 19 octobre

Enfin, la fin de l’histoire du procès de Steven Avery et Brendan Dassey ? Réponse le 19 octobre pour la suite de ce docu-série phénomène.

Sel, gras, acide, chaleur — 11 octobre

Avec Chef’s Table, Netflix a pu jauger le succès des programmes culinaires. En voici un nouveau, avec Samin Nosrat aux manettes.

Feminists : what were they thinking — 12 octobre

Ce documentaire part de photos des années 1970 qui montrent des femmes féministes et raconte leur histoire.

Enfants Les dessins animés

Les super mini monstres sauvent Halloween — 5 octobre

Ils sont mini. Ils sont des monstres. Ils sauvent Halloween. Voilà, vous savez tout.

Super mini monstres, saison 2 — 5 octobre

Des mini monstres ! Encore ! Partout !

Gnome Alone — 19 octobre

C’est encore plus drôle si vous savez que le film Maman, j’ai raté l’avion (1990) s’appelle Home Alone en VO.