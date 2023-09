Vous adorez vous plonger dans des intrigues judiciaires haletantes, qui reflètent l’état de nos sociétés actuelles et en disent long sur le chemin à parcourir en terme de santé ou de féminisme par exemple ? Vous êtes au bon endroit, avec Johnny Depp vs Amber Heard sur Netflix, Lambert contre Lambert sur Disney+ et Lorena sur Prime Video.

Depuis l’énorme succès du podcast Serial aux États-Unis, le public raffole d’affaires judiciaires étonnantes, racontées sous forme audio, ou même de films et séries. Et ça, les plateformes de SVOD l’ont bien compris. Ce type de contenus documentaires, souvent regroupés sous l’appellation « true crime », n’en finissent plus de déferler en streaming, en se saisissant du moindre cas juridique un brin croustillant.

Lambert contre Lambert // Source : Disney+

Mais parfois, certaines séries sortent du lot pour leur capacité à saisir leur époque, au-delà du sensationnalisme. Vous avez ainsi le choix entre l’acharnement médiatique version Hollywood avec Johnny Depp vs Amber Heard sur Netflix, le débat autour de la fin de vie avec Lambert contre Lambert : Au nom de Vincent sur Disney+ ou l’aveuglement face aux violences conjugales avec Lorena sur Prime Video.

Johnny Depp vs Amber Heard sur Netflix, pour questionner notre fascination pour les stars

Au printemps 2022, deux noms ont particulièrement secoué les débats et les médias du monde entier : Depp et Heard. À cette période, les deux acteurs hollywoodiens, autrefois en couple, se déchiraient alors dans un procès suivi par des millions de spectateurs sur toute la planète. Un an plus tard, le documentaire Johnny Depp vs Amber Heard propose un point de vue étonnant sur cette bataille personnelle et judiciaire acharnée, qui a tant divisé : un état des lieux posé sur cette affaire de violences conjugales et de diffamation. La réalisatrice Emma Cooper (Le Mystère Marilyn Monroe) s’éloigne ainsi des raccourcis trop souvent répétés sur le sujet et parvient même à ne choisir finalement aucun camp.

Avec une mise en scène plutôt sobre, sans chichis ni voix off, et un contenu loin de se vanter « d’interview exclusives » ou autres procédés racoleurs, la série documentaire s’éloigne des classiques du genre. On termine ainsi cette succession de séquences tirées du fameux procès américain en questionnant notre propre fascination pour ces stars et notre besoin de commenter en permanence ce type d’événements médiatiques. Johnny Depp vs Amber Heard parvient aussi, en filigrane, à dénoncer des mécanismes sexistes, qui ont privilégié l’interprète de Jack Sparrow, notamment sur les réseaux sociaux. Mais nous vous conseillons vivement de vous faire votre propre avis en dévorant cette série en seulement 3 épisodes.

Lambert contre Lambert sur Disney+, pour questionner notre rapport à la mort

Dès lors qu’elle apparaît dans une conversation, le débat pointe automatiquement le bout de son nez et chacun y va de son propre avis, pas toujours très documenté : la fin de vie est constamment au cœur de crispations et de réflexions, comme le prouvent régulièrement les projets de lois autour de l’euthanasie.

En France, une affaire en particulier symbolise bien ces controverses : l’histoire de Vincent Lambert. Le 29 septembre 2008, cet infirmier de 32 ans est victime d’un grave accident de voiture, qui le laisse dans le coma. Alors que les médecins décident d’arrêter son traitement après 5 ans de soins, sa mère refuse. Le combat entre les parents de Vincent et son épouse durera jusqu’au 11 juillet 2019, date à laquelle il est décédé.

Lambert contre Lambert entreprend de revenir en seulement 4 épisodes sur les 62 procédures judiciaires qui ont jalonné cette bataille familiale et médiatique. Les deux actrices principales de l’affaire, Rachel, l’épouse de Vincent, et Viviane, sa mère, s’expriment ainsi longuement dans des entretiens vraiment bouleversants, aux côtés de dizaines de proches et d’experts. Parfois un peu trop sensationnaliste, avec des reconstitutions peu utiles et des nappes synthétiques en fond plutôt agaçantes, la série documentaire a tout de même le mérite de remettre le débat sur la fin de vie sur le tapis de façon apaisée et intelligente.

Lorena sur Prime Video, pour questionner le patriarcat

En juin 1993, Lorena Bobbitt coupe le pénis de son mari, John. Commence alors une affaire judiciaire sans précédent aux États-Unis, durant laquelle le couple fait la Une de tous les journaux et de toutes les télévisions, sans relâche. Produite notamment par Jordan Peele (Get Out), Lorena revient sur ces événements et surtout sur les violences conjugales subies par la jeune femme. La série en 4 épisodes dénonce alors l’impunité des hommes comme John, qui a battu et violé Lorena pendant plusieurs années.

Des éléments totalement mis de côté par les médias et les journalistes de l’époque, aveuglés par une culture du viol qui considère généralement les victimes comme des hystériques. Le cas de Lorena l’illustre parfaitement : John a été reconnu non coupable des faits de violence conjugale, tandis que Lorena Bobbitt a également connu le même verdict… au titre d’une folie passagère. Elle a ainsi été condamnée à 45 jours de séjour en hôpital psychiatrique. À travers des entretiens avec les deux principaux intéressés, mais aussi des images d’archives édifiantes, la série documentaire de Prime Video retrace toute cette histoire en 4 heures implacables, à ne surtout pas manquer.

