Epic Games a supprimé une animation qui faisait bouger les seins des personnages portant le skin Calamity -- une nouveauté de la saison 6 -- en raison de son caractère « embarrassant. »

La saison 6 de Fortnite vient tout juste de démarrer que les développeurs doivent déjà apporter quelques corrections… dont une plutôt curieuse. Le 27 septembre 2018, Epic Games a retiré une animation du skin Calamity qui aurait fait bouger les seins de l’avatar de manière « embarrassante », d’après le studio.

C’est à la suite d’un tweet publié par les jumeaux Agony, des streamers de Fortnite, que l’incident a été remarqué. Devenu viral, le tweet montre un personnage portant le skin Calamity effectuant une animation « Jubilation ». Particularité ? Les seins du personnage bougent en même temps que le reste de son corps. Les jumeaux, visiblement amusés par les lois de la physique, notent cela comme « la chose la plus importante de la saison 6. »

« C’est embarrassant et involontaire. Nous travaillons actuellement pour remédier à cela le plus vite possible, » a déclaré un porte-parole de Fortnite auprès de PC Gamer. Dans la communauté, de nombreux joueurs se demandent encore ce qui est supposé être embarrassant dans cette animation.

Des seins qui bougent lorsqu’une femme sautille, cela relève tout simplement de la logique et des lois de la gravité. Pourtant, cela n’a pas empêché Epic Games de vouloir à tout prix remédier au « problème. » Peut-être par souci d’harmonie, vu que cette animation n’est pas présente dans les autres émôtes.

We have disabled elements of our animation system. This means you may see visual issues with some outfits. Thank you for your patience while we work through these issues !

— Fortnite (@FortniteGame) September 27, 2018