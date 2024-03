Adrien Nougaret, alias Zerator, a confirmé le retour du Z Event en 2024, après une parenthèse d’un an. Le marathon caritatif du jeu vidéo permet chaque année de recueillir des sommes importantes au profit de diverses causes.

Le Z Event est de retour. Après une interruption d’un an, l’évènement va revenir en 2024. C’est ce qu’a annoncé le 12 mars Adrien Nougaret, alias Zerator, à l’occasion de son passage dans Popcorn, l’émission organisée sur Twitch par Pierre-Alexis Bizot, alias Domingo. « Il y aura un Z Event cette année. On travaille dessus », a déclaré l’intéressé.

Les détails du Z Event 2024 ne sont pas connus à ce stade, qu’il s’agisse de la date, du format, de la durée, des invités ou de la cause soutenue. Zerator a indiqué sur le plateau qu’il était encore trop tôt pour dévoiler les contours de cette nouvelle édition. Elle devrait toutefois conserver les mêmes bases, à savoir un marathon caritatif autour du jeu vidéo.

Depuis 2016, date du premier Z Event (il s’appelait alors Projet Avengers), l’évènement avait toujours eu lieu à un rythme annuel. Il prenait chaque année une ampleur croissante : des invités de plus en plus nombreux, des activités débordant bien au-delà du jeu vidéo et des records de dons battus à chaque fois. En 2022, la somme a dépassé les 10,1 millions d’euros.

Une édition du Z Event 2022 agitée

2023 a constitué une rupture après sept années de suite. Il était temps pour les organisateurs de faire une pause. Zerator en particulier souhaitait profiter de cette parenthèse pour réfléchir à l’avenir du Z Event, à la manière de le transformer. Aujourd’hui, on ignore si la prochaine édition sera le reflet de ces réflexions.

Pour l’organisation, c’était aussi l’occasion de se donner un peu d’air. 2022 avait été marquée par une polémique concernant l’association initialement retenue. Elle avait finalement quitté le navire, remplacée par cinq autres organisations après un vote de la communauté. L’intervention d’Emmanuel Macron, pour féliciter le Z Event, avait aussi causé des remous.

Le ZEvent 2022. // Source : Capture d’écran

C’était aussi une bonne occasion de relâcher la pression autour des dons. Depuis la première édition, et les 170 000 euros récoltés, le Z Event a à chaque fois surpassé le montant de l’année précédente. Cela s’est confirmé en 2022 également, mais de justesse. Inévitablement, le Z Event 2024 sera comparé aux éditions précédentes.

L’édition 2022 du Z Event avait été l’occasion d’organiser une « pixel war » à la française, en s’inspirant de Reddit Place, un jeu communautaire qui a été organisé jusqu’en présent en 2017, 2022 et 2023. Bien sûr, les streameurs et les streameuses ont aussi bataillé à grands coups de pixels, avant de faire une fresque collaborative.

Vraisemblablement, le Z Event 2024 devrait être organisé plutôt à la fin de l’année, entre septembre et novembre. C’est la période privilégiée par les organisateurs depuis le Z Event 2018. Avant cela, Zerator aura sur le feu d’autres évènements à animer, notamment la Z LAN, une compétition dont le retour en 2024 a été officialisé dans la foulée.

La Z LAN aura lieu du 10 au 12 mai. // Source : Z LAN

