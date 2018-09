Epic Games s'associe à Hasbro pour créer un Monopoly version Fortnite. Parce que pourquoi pas.

Les studios Epic Games et Hasbro ont annoncé un partenariat pour créer un Monopoly version Fortnite, a partagé Donald Mustard, directeur créatif d’Epic, sur Twitter le 6 septembre 2018.

Thrilled to show you the final art and game board for Fortnite Monopoly ! It’s so so fun and such a unique spin on the classic game mashed up with last player standing Fortnite. In stores Oct 1st ! ! ! pic.twitter.com/aNqJmvfpb2

— Donald Mustard (@DonaldMustard) September 6, 2018