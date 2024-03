Un super-vilain et ses sbires terrorisent la ville. Des superhéros improbables font équipe pour combattre la menace. Qui l’emportera, dans Unmatched Aventures, notre jeu de société de la semaine ?

C’est quoi, le jeu de société Unmatched Aventures ?

Un danger plane sur la ville. L’Homme-Papillon ou l’Envahisseur Martien débarque en force avec leurs sbires, pour tout détruire. Heureusement, des superhéros, aussi improbables qu’efficaces, s’unissent pour combattre cette menace.

Accessible à partir de 9 ans, pour 1 à 4 joueurs, et des parties d’une soixantaine de minutes, c’est un jeu coopératif où vous œuvrez de concert pour venir à bout du super-vilain et de ses sbires. Le jeu est en outre complètement compatible avec les autres épisodes de la gamme, pour un renouvellement sans limite de vos parties.

Édité par Iello, Unmatched Aventures est un jeu de Jason Hager et Darren Reckner, commercialisé au prix de 49,90 € chez Philibert.

Comment y joue-t-on ?

Il y a deux ans, nous vous présentions Unmatched, un excellent jeu de combat épique, essentiellement pour deux joueurs. Il a depuis connu moult extensions, apportant chacune de nouveaux combattants, avec de nouvelles capacités.

Unmatched Aventures est une nouvelle mouture, qui s’inscrit dans la continuité de la gamme, mais avec un élément bien distinctif : le mode coopératif, dans lequel les combattants s’allient pour affronter un ennemi commun, géré par le jeu.

Les règles de base sont les mêmes, la boîte inclut d’ailleurs un livret qui reprend ces dernières, pour les nouveaux venus. Ainsi qu’un second livret, qui détaille les règles spécifiques au mode coopératif.

On commence par choisir le super-vilain qu’on veut affronter, l’Homme Papillon ou l’Envahisseur Martien, chacun avec ses petites spécificités, règles et objectifs propres. Ainsi que les sbires qui lui viennent en aide, parmi six possibles (la Reine Fourmi, le Blob, le Gorille des Marais, etc.).

Chaque joueur incarne un personnage : Dr Jill Trent, héroïne de l’âge d’or des pulp magazines, Annie Christmas, capitaine d’un navire du Mississippi, Nikola Tesla, inventeur serbe surtout connu pour ses travaux sur le courant alternatif, ou Golden Bat, héros de cape et d’épée venu du Japon. Là également, chaque personnage a sa propre façon de jouer et ses spécificités.

La partie se déroule ensuite de manière très simple. À chaque tour, un petit paquet de cartes détermine l’ordre dans lequel tout ce petit monde agit. Le tour d’un joueur est quasiment identique à celui d’Unmatched classique : se déplacer et jouer une carte de sa main. Quand c’est au tour d’un adversaire, il essaie de se rapprocher du joueur le plus proche pour l’attaquer, ou s’il ne peut pas, il fait avancer son objectif. Les sbires ne sont là que pour nous distraire et faire perdre du temps, mais il ne faut pas les négliger, car ils tapent fort.

La partie s’arrête soit quand les héros ont battu le vilain, soit si ce dernier a rempli son objectif ou tué tous les héros.

Pourquoi jouer à Unmatched Aventures ?

Le jeu Unmatched classique fait partie des tout meilleurs jeux d’affrontement. Des règles simples, des parties nerveuses et rapides, une rejouabilité folle grâce aux multiples personnages des extensions.

Unmatched Aventures reprend 90 % des principes de son grand frère, avec simplement quelques règles spécifiques liées au mode coopératif. Et, comme on pouvait s’en douter, le résultat est tout aussi efficace.

Comme dans les autres boîtes de la gamme, le matériel est dingue, surtout les deux grosses figurines de super-vilains. Mais le reste également, que ce soit les figurines des héros, les illustrations des cartes, les jetons, les compteurs de point de vie, etc.

Mécaniquement, le jeu est très simple et très fluide. C’est nerveux, les tours sont rapides, il est facile de gérer les tours des ennemis. Gagner est une autre paire de manches, notamment contre l’Envahisseur Martien, nettement plus costaud que l’Homme Papillon.

Attention tout de même, nous avons passé d’excellents moments, mais ce n’est pas le meilleur jeu coopératif qui soit. Il présente ainsi quelques petits défauts, loin d’être rédhibitoires pour autant.

Il est indiqué que le jeu peut se jouer en solo : alors oui, c’est vrai, mais vous allez en baver. Il faut mieux incarner deux personnages pour avoir une chance de gagner.

Là où le jeu de base est un jeu d’escarmouche, où on se tourne autour avec son adversaire, une sorte de jeu du chat et de la souris, dans lequel les déplacements sont importants, dans Unmatched Aventures on perd beaucoup cet aspect. Ici, c’est surtout de l’attaque-défense avec le vilain, où finalement le mouvement est un peu accessoire.

Mais, surtout, le jeu manque un peu de variété, avec seulement deux boss. On a envie d’en avoir plus, avec plus de mécaniques différentes, pour renouveler l’expérience. En revanche, si vous possédez déjà d’autres boîtes, vous avez la possibilité de jouer avec d’autres héros, ou même d’utiliser les héros de cette boîte-ci pour les faire en affronter d’autres, sans tenir compte de l’aspect coopératif.

Unmatched Aventures est ainsi un très chouette jeu, dont on adore le matériel et l’ambiance. Il est parfait pour rentrer dans la gamme et s’initier à la mécanique d’Unmatched, et encore plus pour enrichir cette dernière si vous possédez déjà d’autres extensions. En revanche, si vous cherchez simplement un jeu coopératif et que vous n’êtes pas intéressé par le reste de la gamme, il vaut peut-être mieux vous tourner vers un autre jeu plus complet.

De notre côté, on aime alterner les parties entre affrontement pur et dur et coopération, en mixant le contenu de nos différentes boîtes. Et on espère voir arriver un second opus avec d’autres vilains à combattre.

En bref Unmatched Aventures Voir la fiche 49,90 € sur Philibert On a aimé Une autre manière de jouer à Unmatched, avec un socle de règles commun

La compatibilité totale avec le reste de la gamme

Le matériel On a moins aimé On a envie de plus de super-vilains

Plutôt réservé aux fans du jeu original, qui possèdent déjà quelques extensions

