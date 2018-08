Le rappeur américain Drake a détrôné tous les autres titres disponibles sur Spotify pendant l'été 2018. Sa chanson « In My Feelings » a été écoutée presque 400 millions de fois entre juin et août.

« Kiki, do you love me ? » sont les paroles ouvrant la chanson la plus écoutée sur Spotify cet été 2018. Le 27 août, la plateforme suédoise de streaming musical, détrônée par Apple Music aux États-Unis, a annoncé que le titre In My Feelings, extrait de l’album Scorpion de Drake, a cumulé le plus grand nombre d’écoutes entre le 1er juin et le 20 août.

Dans ce laps de temps, le titre disponible en streaming a été lu plus de 393 millions de fois, précise Spotify dans un communiqué. La chanson de Drake précède Girls Like You de Maroon 5 et Cardi B, deuxième titre le plus écouté en streaming avec un total de 293 millions de lectures.

Le site de streaming musical a publié la playlist regroupant ses titres les plus écoutés au cours de l’été 2018.

Un challenge et des mèmes

Le rappeur canadien a battu son propre record d’écoutes en streaming avec l’album Scorpion. En 24 heures, l’opus avait détrôné More Life, son album sorti en mars 2017, avec plus de 300 millions d’écoutes.

La popularité du titre a même abouti à la création du #InMyFeelingsChallenge, un défi consistant à l’origine à danser sur la chanson de Drake. Or, plusieurs participants à ce challenge l’ont réalisé dans des conditions risquées : ils se sont filmés en train de danser à côté d’une voiture en circulation. La chanson In My Feelings a également été l’inspiration de nombreux mèmes, quand ses paroles ont été utilisées, par exemple, par des écoles pour motiver les élèves.

Avec ses 75 millions d’abonnés payants, Spotify peut se targuer de réunir suffisamment d’internautes pour pouvoir estimer quel fut le tube de l’été 2018. Si le géant suédois conserve sa position mondiale de leader du streaming musical, il doit composer avec un nouveau concurrent depuis quelques mois : YouTube Music.