Spotify mène une expérience pour étudier le comportement des internautes si on les prive de l’affichage des paroles. Un test qui vise les auditeurs qui passent par l’offre gratuite, afin de les pousser vers l’abonnement.

Il y a peut-être du changement à venir dans le contenu de l’offre gratuite de Spotify. Comme cela a été remarqué par plusieurs internautes le 5 septembre 2023, la plateforme suédoise songe à retirer une fonctionnalité de son freemium pour la réserver à celles et ceux qui ont un abonnement actif. Ce service, c’est l’affichage des paroles, qui permet entre autres de se faire son propre petit karaoké.

L’affichage des lyrics est disponible sur Spotify depuis un peu moins de deux ans — l’option est disponible aussi bien sur les applications mobiles du service musical que sur le logiciel de bureau. Ce n’est pas la seule plateforme à proposer un affichage de ce genre : Deezer, l’un des grands concurrents de Spotify, propose aussi les lyrics pour fredonner en même temps.

Un test en cours chez Spotify

Contacté par nos confrères de The Verge, Spotify a confirmé qu’un test limité en ce sens est en cours, sans précision quant à sa portée, sa durée ou ses finalités. « Nous menons régulièrement un certain nombre de tests, dont certains finissent par ouvrir la voie à une expérience utilisateur plus large et d’autres ne servent qu’à tirer des enseignements importants », a indiqué un porte-parole.

Spotify assure qu’il ne s’agit que d’un test. // Source : Numerama

La bascule des lyrics derrière l’abonnement n’est officiellement pas décidée. Cependant, une telle décision pourrait être motivée par l’envie de rendre les formules payantes plus attractives encore. Spotify cherche à convertir un maximum de ses auditeurs en abonnés, qui sont financièrement plus intéressants — l’abonnement de base coûte 10,99 euros par mois.

Cette volonté d’enrichir les caractéristiques de son premium s’inscrit par ailleurs dans un contexte de forte concurrence avec les autres plateformes — Deezer, Apple Music, Amazon Music Unlimited, etc. Les fonctionnalités constituent en cela un élément différenciant, en plus des contenus exclusifs et des services additionnels (comme les livres audio).

