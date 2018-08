Les aléas des négociations des droits obligent Netflix à retirer certains titres de son catalogue. Pour ne plus avoir la mauvaise surprise de voir vos films et séries préférés être retirés du jour au lendemain, voici la liste des contenus qui ne seront plus sur la plateforme en France pour ce mois de septembre 2018.

Chaque mois, nous dressons la liste des nouveaux contenus qui arrivent sur Netflix France. Depuis le mois de mai 2018, nous avons choisi d’opérer une sélection éditorialisée par la rédaction de Numerama, au vu du trop grand nombre de nouveaux films, séries et documentaires mis en ligne mensuellement.

Dans la même logique, nous vous proposons de découvrir les contenus qui quittent le catalogue de Netflix France au mois de septembre, afin de vous éviter de mauvaises surprises, et que vous puissiez encore profiter de certains contenus avant leur retrait. Ce mois-ci encore, de nombreux contenus s’en iront dès le 1er septembre, mais aussi aux alentours du 15 du mois.

Vous pouvez retrouver ici la liste les contenus qui ont quitté le catalogue Netflix France en mai, juillet et août.

Pour rappel, ces départs sont liés aux droits de diffusion signés par la plateforme avec les ayants droits, et doivent donc être renégociés ou renouvelés au bout d’un certain temps. Certains contenus retirés pourront revenir plus tard dans le catalogue.

Voici les contenus que vous ne pourrez bientôt plus consulter, ainsi que la date de leur disparition du catalogue.

Midnight in Paris — 1er septembre

Deux films de Woody Allen quittent le catalogue Netflix France pour la rentrée de septembre. Le premier est Midnight in Paris (2011), Oscar du meilleur scénario original, et le deuxième To Rome, With Love (2012) avec Penélope Cruz.

To Rome, With Love — 1er septembre

La-Haut (Up) — 1er septembre

Il ne vous reste que quelques jours pour profiter une dernière fois du film avec la meilleure-scène-d’introduction-de-tous-les-temps. Non, ce ne sont pas des larmes, on a juste des allergies…

The Green Hornet — 1er septembre

Le Frelon Vert de Michel Gondry et sa voiture pimpée de partout ne resteront plus très longtemps sur Netflix France.

Men in Black 3 — 1er septembre

Il n’est pas obligatoire de mettre vos lunettes de soleil : il y a peu de risque que vos souvenirs soient neutralisés à travers l’écran. Quoi que…

Rain Man — 1er septembre

Le film de 1988 au quatre Oscars est un incontournable, rien pour la relation émouvante entre Tom Cruise et Dustin Hoffman.

Spider-Man — 1er septembre

Il va falloir faire vos adieux à Tobey Maguire, le premier Peter Parker du cinéma contemporain (2002). La saga des premiers Spider-Man quittera le catalogue français, à commencer par le premier le 1er septembre. Vous aurez ensuite encore 15 jours pour voir les deux suivants.

Le Jour d’Après — 13 septembre

Jake Gyllenhaal lutte contre les éléments et le dérèglement climatique pour aller sauver sa fille avant que la ville de New York ne soit ensevelie par la glace.

Spider-Man 2 — 15 septembre

L’Araignée, l’Araignée… est un être bien singulier…

Spider-Man 3 — 15 septembre

Vous avez fini le 2 ? Autant enchaîner directement avec le 3 !

Mission Noël : les aventures de la famille Noël — 15 septembre

En espérant que le conte de Noël drôle et attendrissant sur les « coulisses » de la fabrication de cadeaux reviendra pour les fêtes de fin d’année.

The International — 15 septembre

Clive Owen se bat contre une grande banque internationale accusée de conspiration. Et en prime, une bande-annonce garantie à 99 % sans femme.

Les aventures de Tintin, saisons 1 à 3 – 15 septembre

Tintin a parcouru le monde entier à pied, en voiture, train et avion, et même via des plateformes de streaming vidéo par abonnement ! Trois saisons sont disponibles sur Netflix France jusqu’au 15 septembre.

Fausses Blondes Infiltrées — 15 septembre

On n’oserait pas conseiller ce film à notre meilleur ennemi. Heureusement, il cessera d’être en ligne dans moins de 3 semaines.

Il était temps — 25 septembre

La comédie romantique de Richard Curtis (Love Actually, Notting Hill) plonge dans le surréalisme avec son héros capable de voyager dans le temps, et de réparer toutes les erreurs qu’il commet. Adorable, ou flippant ?

Last Vegas — 27 septembre

Une nouvelle bande-annonce garantie sans femme (habillée) ! Chouette.

Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire (le film) — 30 septembre

Depuis la sortie de la série originale de Netflix, on a tendance à oublier que Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire est aussi un film de 2004 avec Jim Carrey, Meryl Streep et Jude Law.

Crédit photo de la une : Disney/Pixar Signaler une erreur dans le texte