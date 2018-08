Alors que Fortnite n'apparaîtra jamais sur le Play Store de Google, il pourrait tout de même être disponible sur le store de Samsung.

Le lancement de Fortnite sur Android est imminent, mais il reste encore beaucoup d’éléments à peaufiner pour savoir qui aura droit d’y jouer et quand. On sait déjà que le phénomène développé par Epic Games n’aura pas pignon sur rue au sein du Play Store, le studio américain ne voulant pas enrichir Google. En revanche, selon les analyses du fichier APK effectuées par XDA Developers le 5 août 2018, le jeu pourrait être téléchargeable depuis le portail Galaxy Apps de Samsung.

Cette information, qui sera peut-être officialisée le 9 août prochain, date à laquelle le Galaxy Note9 sera dévoilé, est à la fois logique et étonnante. Logique puisque Samsung devrait bénéficier d’une exclusivité (temporaire ?) concernant Fortnite. Étonnante car les pratiques commerciales du géant coréen sont peu ou prou les mêmes que celles de Google.

Un tapis rouge pour Fortnite

En effet, Samsung récupère 30 % des revenus générés par les applications vendues depuis son Galaxy Apps. Un pourcentage qui tombe à 20 % si on est considéré comme un Galaxy Apps Partner. Dans les conditions, on peut aussi découvrir une troisième formule : un partage alternatif des recettes est négociable au moment de la certification. On peut dès lors penser que Samsung a accepté un deal très favorable pour Epic Games afin d’obtenir l’exclusivité de Fortnite et en faire une vitrine pour son Galaxy Apps.

Grâce aux détails fournis par XDA Developers, on apprend aussi que Fortnite serait dans un premier temps disponible sur la tablette Galaxy Tab S4, fraîchement annoncée par Samsung. Selon divers bruits de couloir, le Note9 et la Tab S4 bénéficieraient de 30 jours d’exclusivité, puis d’autres téléphones Samsung s’ajouteraient à la liste pendant une période de 60 ou 90 jours. Cela valait bien une ristourne sur l’argent récupéré via le Galaxy Apps.