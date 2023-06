[Deal du Jour] Final Fantasy XVI est enfin sorti. Le tant attendu jeu de Square Enix est maintenant disponible en exclusivité sur PlayStation 5. Voilà où le trouver au meilleur prix.

Où acheter Final Fantasy XVI au meilleur prix ?

Final Fantasy XVI est vendu sur le PlayStation store en version dématérialisée, au prix de 79,99 €. Le site de Leclerc propose la version physique sur PlayStation 5 au prix de 60,36 €. Le retrait en magasin est gratuit, tandis que la livraison est au prix de 4,90 €.

C’est quoi Final Fantasy XVI ?

Final Fantasy XVI est un Action RPG développé et édité par Square Enix. Le jeu prend place dans le vaste monde de Valisthéa, qui abrite plusieurs cristaux d’éther, source de magie. Chaque cristal est entouré d’un royaume dans lequel vit un émissaire, détenteur d’une invocation appelée Primordial. Clive, fils aîné de l’archiduc de Rosalia, est chargé de protéger Joshua, son frère cadet et émissaire de l’invocation Phénix, tandis que des conflits entre royaumes débutent. Après un épisode XV loin d’avoir fait l’unanimité, Square-Enix essaye de renouer avec le succès critique, en proposant un titre plus sombre et plus mature.

Les comparaisons avec Game of Thrones sont nombreuses et assumées. De son univers à sa galerie de personnages, l’histoire rappelle la saga de George R. R. Martin, plus que les anciens épisodes de Final Fantasy. En matière de narration, bien que trop bavard par moments, Final Fantasy XVI met en place vaste échiquier complexe, mais passionnant. La mise en scène généreuse fait honneur à la PlayStation 5, avec des effets visuels, des éclairages et des modélisations exemplaires. En dehors de quelques chutes de framerate, le jeu est bel et bien à ranger dans la catégorie des triple A des consoles nouvelles générations. En choisissant de ne pas proposer un monde ouvert, les équipes de Square-Enix focalisent leur intention sur des éléments plus importants, que ce soit graphiquement, ou sur le récit.

Est-ce que le nouveau Final Fantasy vaut le coup à 60 € ?

C’est un très bon prix pour découvrir un des jeux les plus attendus de l’année. Le gameplay de Final Fantasy XVI laisse place à l’action, encore plus que son prédécesseur. Parfois trop accessibles, parfois trop techniques, les combats ne sont pas toujours bien dosés, malgré une jouabilité simpliste à base de matraquage de bouton. Notez que Square-Enix ne propose qu’un seul niveau de difficulté pour l’aventure. Le fun est tout de même au rendez-vous, si vous arrivez à faire le deuil de la partie RPG, en retrait, voir carrément absente de cet épisode. Final Fantasy XVI est un jeu simple à prendre en main, avec un système de progression automatisée. Une belle aventure toutefois, qui inscrit dans la saga dans une nouvelle ère, en attendant le plus classique Final Fantasy VII Rebirth.

