De nouvelles séries originales, des acquisitions et des diffusions simultanées : voici le programme des séries, films, documentaires et dessins animés qui débarquent sur Netflix en août 2018, et que nous attendons le plus.

Chaque mois, Netflix met désormais en ligne plus de nouveaux contenus sur sa plateforme française que nous sommes capables d’en regarder. Par conséquent, nous avons décidé de vous proposer donc une sélection large, mais éditorialisée, des programmes à venir sur Netflix, que ce soient des séries de fiction, documentaires, programmes pour enfants, films ou spectacles de stand-up.

Les productions mises en avant sont choisies en fonction de l’avis de la rédaction, basé sur la place qu’occupent les œuvres sélectionnées dans le paysage audiovisuel global actuel et leur qualité. Ce mois-ci, peu de stand-up : Netflix France accueillera principalement des films, des séries et des documentaires.

Les productions sont classées par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections sont disponibles ici.

Séries Les séries

Insatiable, saison 1 — 10 août

La nouvelle série de Netflix n’est même pas encore sortie qu’elle a déjà provoqué quelques polémiques. Le postulat — une lycéenne en surpoids perd du poids pendant les grandes vacances et revient bien décidée à se venger des autres — a été accusé de donner une mauvaise image des personnes grosses, et de prôner les régimes au-dessus de l’acceptation de soi.

Doctor Who, saison 10 — 15 août

Peter Capaldi est le douzième docteur dans cette dixième saison, diffusée en 2016 par la BBC.

Disenchantment, saison 1 — 17 août

La prochaine série de Matt Groening (les Simpson, Futurama), qui sera exclusivement sur Netflix, est très attendue par les fans. Celle qui s’appellera Désenchantée en français suit les aventures d’une princesse alcoolique qui se rebelle contre sa destinée.

Archer, saison 9 — 17 août

La neuvième saison d’Archer a été diffusée en avril dernier sur FXX, mais elle arrive déjà sur Netflix à la mi-août.

The Innocents, saison 1 — 24 août

La nouvelle série britannique de Netflix comptera 8 épisodes. The Innocents est présentée comme une « série supernaturelle pour ados ».

Paradise police, saison 1 — 31 août

Une équipe de bras-cassés forme une équipe de police dans une ville du fin fond des États-Unis. Si les gags semblent présents, la série n’a pas l’air d’avoir échappé aux clichés (un héros blanc masculin, une femme sexy, un homme gros, un homme noir…).

Ozark, saison 2 — 31 août

La série originale de Netflix avec Jason Bateman est de retour pour une deuxième saison qui s’annonce toujours aussi sombre. Un conseil : il faudra tirer les rideaux pour la binge-watcher en été.

Films Les films

Welcome — 1er août

Le film français de Philipe Lioret met en scène Vincent Lindon en maître nageur bourru qui apprend la natation à un jeune migrant kurde sans-papier qui veut traverser la Manche à la nage.

Pixel — 2 août

On ne vous jugera pas si vous vous retrouvez à lancer le film Pixel, entre deux siestes pendant les vacances. Mais ça reste entre nous.

Tel père — 3 août

Une jeune cadre dynamique part se ressourcer en croisière, mais elle est accompagnée de son père qu’elle n’avait pas vu depuis un moment. Cette comédie se regardera pour Kristen Bell et Kelsey Grammer, pas pour son synopsis.

Annabelle — 9 août

Il n’y a pas beaucoup de films d’horreurs sur Netflix : Annabelle vient fair remonter les statistiques.

Chouchou — 15 août

Fanfan la tulipe — 15 août

A tous les garçons que j’ai aimés — 17 août

La nouvelle comédie romantique de Netflix, sans prétention, qu’on regardera sans hésiter cet été.

Out of Africa — 29 août

Un classique parmi les classiques.

Documentiares Les docus

The Story of God with Morgan Freeman, saison 2 — 9 août

Morgan Freeman continue de présenter ce documentaire qui explore la foi et la religion pour une deuxième saison.

Zion — 10 août

Netflix a acquis les droits de diffusion de Zion, un documentaire présenté au festival Sundance en 2018 sur la vie d’un homme qui est né sans jambe, qui a grandi en foyer et qui décide de faire de la lutte.

Follow this — 23 août

Follow this est une série de documentaires produits par Netflix en partenariat avec BuzzFeed. Un épisode sera consacré au monde fascinant de l’ASMR.

La pilule magique — 24 août

Ce documentaire dépeint, à travers les témoignages de scientifiques, experts, médecins et patients, la manière dont la société occidentale a modifié la manière dont elle s’alimente, faisant la part belle à la junk food et aux aliments trop gras et trop sucrés.

Dessins animés Les dessins animés

Dinotrux Superboostés, saison 3 — 3 août

Voltron, le défenseur légendaire, saison 7 — 10 août

Trolls, en avant la musique !, saison 3 — 24 août

