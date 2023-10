Depuis le 8 aout dernier, Canal+ a réitéré son abonnement spécial Rat+. Une offre intéressant réservée aux moins de 26 ans portant sur l’intégralité des programmes de Canal+, le contenu d’Apple TV+ et comprend un bouquet de chaînes dédiées au sport. Vous avez jusqu’au 11 octobre prochain pour bénéficier de l’offre concurrentielle Rat+ à moins de 20 €/ mois.

C’est quoi, l’offre sur cet abonnement Canal+ pour les moins de 26 ans ?

Lancée en mars 2023, l’offre Rat + faisait son grand retour au début de l’été. Cet abonnement, plus qu’avantageux et réservé au moins de 26 ans, comprend le bouquet Canal+ et l’ensemble de son contenu, en plus des meilleurs services de VOD : Netflix, Disney+, Paramount+, OCS et Apple TV+ pour moins d’une vingtaine d’euros par mois.

Depuis le 8 aout, l’offre revient avec cette fois, un bouquet sportif comprenant les chaînes beINSPORT, Eurosport, DAZN, Foot+, Golf+, la chaîne Multisport en plus de toute l’offre Canal+ et Apple TV+ qui regorge d’excellents contenus. Toujours réservé aux moins de 26 ans, le service Rat + Sport revient à 19,99 €/mois , sans augmentation de tarif les années suivantes. Une fois la limite d’âge atteint, l’abonnement prendra fin. Il ne vous reste plus que quelques jours pour en profiter, l’offre prenant fin le mercredi 11 octobre

Quand l’offre Rat + se termine et quand revient-elle ?

L’offre Rat+ Sport de la rentrée est effective jusqu’au 11 octobre 2023. Passé cette date, il faudra attendre la prochaine campagne Rat + pour bénéficier d’un service complet à prix réduit qu’on espère revoir pour les fêtes de fin d’année.

On a quoi dans cette offre exceptionnelle à moins de 20 euros par mois ?

L’offre Rat+ est un « bundle » proposé par Canal+ destiné aux personnes âgées de moins de 26 ans, carte d’identité à l’appui au moment de la souscription, mais ça peut être celle de votre enfant par exemple. L’abonnement Rat+ donne accès à l’offre Canal+ de base, avec les chaînes suivantes :

Canal+,

Canal+ Grand Écran,

Canal+ Series,

Canal+ Docs,

Canal+ Kids

Canal+ Sport 360,

L’accès complet à l’appli myCANAL est compris dans l’abonnement. Comme leur nom l’indique, ces chaînes proposent des contenus dédiés au cinéma, des documentaires, des séries internationales et des créations originales Canal+, ainsi que des programmes consacrés au sport.

L’offre ne s’arrête pas aux contenus de Canal+ et contient aussi un accès à plusieurs plateformes de SVOD, ou à des bouquets spécifiques, comme pour l’offre Rat + Sport qui court actuellement.

L’abonnement Rat + Sport

Il s’agit d’une déclinaison de l’offre initiale et Canal remplace le bouquet SVOD par des chaînes sportives. Vous avez ainsi accès en plus des chaînes habituelles de Canal à :

beINSPORT : incluant 3 chaînes en HD et 7 canaux événementiels, vous aurez accès à tous les évènements sportifs sans en perdre une miette.

: incluant 3 chaînes en HD et 7 canaux événementiels, vous aurez accès à tous les évènements sportifs sans en perdre une miette. DAZN : cette chaîne permet de visionner les matches de Football féminin en plus de diffuser le championnat belge de football, la Jupiler Pro League. Vous y retrouverez également des sports de combats tels que la boxe ainsi que des documentaires primés et des émissions quotidiennes.

: cette chaîne permet de visionner les matches de Football féminin en plus de diffuser le championnat belge de football, la Jupiler Pro League. Vous y retrouverez également des sports de combats tels que la boxe ainsi que des documentaires primés et des émissions quotidiennes. Eurosport : impossible de ne pas citer cette chaîne référente dans le domaine sportif. Suivez les plus grands championnats et tournois du monde sportif en direct.

: impossible de ne pas citer cette chaîne référente dans le domaine sportif. Suivez les plus grands championnats et tournois du monde sportif en direct. Multisports : retrouvez le meilleur du Rugby, du Golf et du Foot avec des matches en direct et le suivi des grandes compétitions sur chacun des canaux dédiés Rugby+, Foot+ et Golf+.

L’abonnement Rat + avec Netflix, Disney+, Paramount et compagnie

Il s’agit de l’offre initiale, apparue pour la première fois aux cours du premier trimestre 2023 et relancer en juin de la même année. Cette offre comprend en plus de l’offre de base de Canal, un accès à :

Disney+ et son catalogue très riche de production Disney. Vous y retrouverez les films d’animation Disney et Pixar, la licence Star Wars, ainsi que les films Marvel. Les catalogues de la Fox et de Star offrent du contenu plus adulte, avec de nombreux films et séries.

et son catalogue très riche de production Disney. Vous y retrouverez les films d’animation Disney et Pixar, la licence Star Wars, ainsi que les films Marvel. Les catalogues de la Fox et de Star offrent du contenu plus adulte, avec de nombreux films et séries. Vous aurez accès à l’abonnement standard de Netflix , soit 2 utilisateurs simultanés en HD. Un excellent timing de la part de Canal+, suite aux récentes restrictions mises en place par le géant du streaming.

, soit 2 utilisateurs simultanés en HD. Un excellent timing de la part de Canal+, suite aux récentes restrictions mises en place par le géant du streaming. Apple TV+ , nouveau venu dans l’offre Rat+. Le catalogue d’Apple est très riche en contenu de qualité. Plus discret que ses concurrents, le service de streaming d’Apple n’en propose pas moins d’excellents contenus. Severance et Ted Lasso sont parmi les meilleures séries actuelles, et de nombreux films et documentaires, sur un large choix de thématiques, viennent régulièrement remplir le service de SVOD.

, nouveau venu dans l’offre Rat+. Le catalogue d’Apple est très riche en contenu de qualité. Plus discret que ses concurrents, le service de streaming d’Apple n’en propose pas moins d’excellents contenus. Severance et Ted Lasso sont parmi les meilleures séries actuelles, et de nombreux films et documentaires, sur un large choix de thématiques, viennent régulièrement remplir le service de SVOD. La plateforme OCS , bien qu’amputée du catalogue de HBO, propose encore quelques programmes intéressants.

, bien qu’amputée du catalogue de HBO, propose encore quelques programmes intéressants. Et enfin, Paramount+, qui propose les productions Paramount, Showtime, MTV ou, pour les plus jeunes, l’excellente chaîne Nickelodeon.

Les chaînes et les services de SVOD compris dans l’offre Rat+ // Source : Canal+

Est-ce que l’abonnement Rat+ est une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire pour profiter du catalogue de Canal+ et de certains des meilleurs services de SVOD, pour moins de 20 euros par mois. La déclinaison sportive de l’offre Rat+ s’adresse davantage à un public averti, mais vaut vraiment le coup dès lors que l’on souhaite suivre l’actualité sportive.

L’application de streaming myCanal, disponible sur Android et iOS, vous permet de visionner les chaînes et les services de SVOD depuis votre téléviseur, box internet, smartphone, tablette, ordinateur, et même votre console de salon. Ces plateformes de SVOD sont disponibles individuellement, et vous devrez créer un compte pour chacune d’elles. Pour celles et ceux qui possèdent déjà un compte sur une ou plusieurs plateformes comprises dans l’offre Rat+, vous pourrez utiliser vos identifiants déjà existants afin que le compte s’ajoute à l’abonnement Canal+.

Comment avoir l’offre rat + ?

Vous l’avez compris, être âgé de moins de moins de 26 ans est obligatoire pour profiter de l’offre. Si vous n’avez pas encore soufflé votre 26ᵉ bougie, ou si votre foyer se compose d’une personne n’ayant pas plus d’un quart de siècle, rendez-vous sur le site de Canal+ pour retrouver l’offre à mois de 20 €/mois. Munissez-vous d’une pièce d’identité en cours de validité. Vous devrez la télécharger lors de votre souscription. C’est l’unique élément qui vous sera demandé, en plus d’une adresse et d’un moyen de paiement évidemment.

Pour aller plus loin

👉 Quelles sont les meilleures séries à voir sur Apple TV avec Canal+ ?

👉 Découvrez les nouveaux films à voir sur Netflix en juin 2023

👉 Les films et séries à voir sur Paramount+ en juin 2023

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.