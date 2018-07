Les aléas des négociations des droits obligent Netflix à retirer certains titres de son catalogue. Pour ne plus avoir la mauvaise surprise de voir vos films et séries préférés être retirés du jour au lendemain, voici la liste des contenus qui ne seront plus sur la plateforme en France pour ce mois d'août 2018.

Chaque mois, nous dressons la liste des nouveaux contenus qui arrivent sur Netflix France. Depuis le mois de mai 2018, nous avons choisi d’opérer une sélection éditorialisée par la rédaction de Numerama, au vu du trop grand nombre de nouveaux films, séries et documentaires mis en ligne mensuellement.

Dans la même logique, nous vous proposons de découvrir les contenus qui quittent le catalogue de Netflix France au mois d’août, afin de vous éviter de mauvaises surprises, et que vous puissiez encore profiter de certains contenus avant leur retrait. Attention, ce mois-ci encore, de nombreux contenus s’en iront dès le 1er août !

Pour rappel, ces départs sont liés aux droits de diffusion signés par la plateforme avec les ayants droits, et doivent donc être renégociés ou renouvelés au bout d’un certain temps. Certains contenus retirés pourront revenir plus tard dans le catalogue.

Voici les contenus que vous ne pourrez bientôt plus consulter, ainsi que la date de leur disparition du catalogue.

Quand Harry Rencontre Sally — 1er août

Le célèbre film de 1989 avec Billy Crystal et Meg Ryan disparaîtra bientôt du catalogue de Netflix France. L’occasion de revoir une dernière fois l’une des comédies romantiques les plus incontournables du 20è siècle.

American Gangster — 1er août

Scott Pilgrim vs The World — 1er août

Cette comédie complètement déjantée suit les aventures de Michael Cera (Scott Pilgrim) contraint de combattre les « 7 ex maléfiques » de la fille qu’il convoite. Car : pourquoi pas.

Retour vers le Futur III — 1er août

Après le retrait de Retour vers le Futur le mois dernier, c’est au cours du troisième volet de disparaître… Nom de Zeus, Marty ! (bis)

The Holiday — 1er août

Une comédie romantique douce et hivernale qui permettra peut-être de vous rafraîchir en ces temps caniculaires.

Oblivion — 1er août

Basé sur le comics du même nom, Oblivion suit Tom Cruise, un des derniers hommes sur Terre dans un futur lointain où la planète est dévastée.

King Kong (2005) — 1er août

A-t-on encore besoin de présenter le gorille géant ? Ce film est l’œuvre de Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux).

Trepalium, saison 1 — 11 août

La série d’anticipation d’Arte n’avait pas reçu que des critiques élogieuses : elle propose une fiction audacieuse mais qui part un peu trop dans tous les sens. Vous avez encore quelques jours pour vous faire un avis.

Man of Steel — 15 août

Le blockbuster de 2014 est l’un des plus décrié des franchises de super-héros, malgré Zack Snyder aux commandes.

Projet X — 15 août

Si vous avez le courage de passer 1h30 devant des ados en chaleur qui reproduisent des schémas éculés de fête, alcool et drague stéréotypées, vous apprécierez Projet X.

Californication, saisons 1 à 7 — 15 août

Hank Moody a quitté le petit écran de Showtime il y a déjà quelques années, mais les 7 saisons de la dramédie américaine sont encore disponibles, jusqu’au 15 août, sur Netflix.

Transformers Prime, saisons 1 à 3 — 16 août

Full Metal Alchemist, saison 1 — 16 août

Ensemble, c’est tout — 20 août

Le film avec Audrey Tautou et Guillaume Canet a été adapté du célèbre roman d’Anna Gavalda en 2007 et a connu un beau succès en salles.

Nos Etoiles Contraires — 20 août

22 Jump Street — 26 août

Il s’agit de la suite du film 21 Jump Street, lui-même adapté de l’ancienne série 21 Jump Street.

