Les nouvelles règles de Netflix sur le partage de compte hors du foyer forcent Spliiit à s’adapter. Mais, les internautes risquent de ne pas suivre.

C’est acté : la chasse au partage des comptes Netflix en dehors du foyer a débuté en France. Désormais, le géant de la SVOD va attentivement surveiller ce qui se passe sur sa plateforme pour détecter les resquilleurs qui profitent des mots de passe de leurs proches afin de visionner gratuitement des films et des séries télévisées.

C’est un changement d’ère qui va avoir des répercussions au-delà du seul site de streaming. Spliiit, en particulier, apparaît comme l’un des services périphériques les plus exposés à la nouvelle politique de Netflix, et pour cause : cette entreprise française est spécialisée dans le partage d’abonnement — une pratique que Netflix veut justement casser.

Dans un bref message publié le 23 mai 2023 sur Twitter, dans la foulée de l’annonce faite par Netflix, Spliiit a voulu montrer que cette bascule était anticipée de son côté : « Le nouveau mode de partage de Netflix est déjà en place pour nos clients espagnols. Nous allons donc l’adapter désormais en France. Vous recevrez une communication à ce sujet. »

Des internautes prêts à retourner au piratage

Un ton qui se veut rassurant, sans emporter l’adhésion des internautes qui ont réagi avec déception et mécontentement dans les commentaires. Sans le dire vraiment, beaucoup utilisaient Spliiit dans la perspective d’un partage gratuit du compte Netflix. Or aujourd’hui, Netflix veut faire payer tout le monde, d’une façon ou d’une autre. Les passagers clandestins, c’est terminé.

C’est la question du prix qui constitue le principal obstacle et c’est d’ailleurs sur ce point que les membres de Spliiit s’interrogent essentiellement. Certains disent qu’ils vont renoncer à l’abonnement Netflix, d’autres qu’ils vont replonger dans le piratage — un phénomène susceptible de reprendre de la vigueur face à la multiplicité des offres de SVOD.

Les nouvelles règles de Netflix sur le partage de compte hors du foyer ont des répercussions sur Spliiit. // Source : YT/Black Mirror

« Je suis navrée, mais je pense que ça sent la fin de l’abo… Je ne suis pas prête à rajouter 6 € par mois à mes 4,50 € que je paye déjà. C’est plus du double ! », déplore LaRôdeusePâle. « Bon bah go wawacity et alldebrid, ils auront tout gagné comme ça », lance Éric. « Dommage ça perd de son intérêt, je résilie malheureusement et retour au streaming pas très légal », abonde TacOs2AuTaBasCo.

Dans les faits, il sera toujours possible de partager un compte Netflix avec Spliiit, mais l’avantage de le faire vient de diminuer fortement. Netflix n’autorise ce partage que si l’on se conforme à sa nouvelle politique : les squatteurs qui ne paient rien doivent basculer sur un sous-compte, facturé 5,99 € par mois. Un montant qui s’ajoute au montant du compte principal.

Un intérêt nettement moins évident avec les nouvelles règles de Netflix

Dans ce scénario, l’abonnement mensuel va nécessairement augmenter. Il passera au minimum à 14,98 € par mois (8,99 € + 5,99 € de sous-compte) s’il y a un sous-compte pour l’abonnement d’entrée de gamme de Netflix, sans publicité, ou à 23,98 € par mois si ce sous-compte est lié à l’offre haut de gamme (17,99 € + 5,99 € de sous-compte).

L’intérêt d’utiliser Spliiit pour Netflix va d’autant plus chuter en raison de deux autres facteurs :

D’abord, il est impossible d’ajouter beaucoup d’abonnés supplémentaires avec ce système de sous-comptes. C’est un maximum avec l’offre standard ou deux maximum avec l’offre premium (donc, 5,99 € fois deux, chaque sous-compte étant payant) ;

Ensuite, un sous-compte Netflix attribué à un abonné supplémentaire dispose de son propre identifiant et de son propre mot de passe, selon les indications du service de SVOD. Ces codes sont distincts de ceux du compte principal.

Dans ce cas, pourquoi utiliser spécifiquement Spliiit pour Netflix, compte tenu de ces nouvelles contraintes ? Le bénéfice n’est aujourd’hui plus évident.

Il faut que le compte principal accepte forcément le principe des sous-comptes ;

Il faut gérer ensuite cette dépense additionnelle, chaque sous-compte étant payant ;

Il faut faire le tri entre les squatteurs, car seul un ou deux pourront être « légalisés » en fonction du niveau de l’offre (standard, un sous-compte, premium, deux sous-comptes).

Quid de celles et ceux voulant passer entre les mailles du filet, en tentant d’utiliser Spliiit avec un compte Netflix partagé hors du foyer, sans ce mécanisme de sous-comptes ? C’est un pari qui risque de finir dans une impasse : Netflix associe à sa nouvelle politique des dispositifs pour détecter les resquilleurs. Si cela survient, la plateforme agira pour faire cesser cette triche.

Il y a un cas limite que l’on peut envisager : si l’on a un proche qui a l’offre premium, le sous-compte payant peut obtenir, pour un prix modique, les téléchargements des vidéos et l’ultra haute définition (4K). « Les abonnés supplémentaires peuvent regarder Netflix sur un appareil à la fois, à la qualité associée à l’offre choisie par le titulaire du compte », dit Netflix.

Les offres de Netflix. // Source : Capture d’écran

Mais, cela nécessite d’accepter le surcoût à 5,99 € pour ce sous-compte. Un montant qui équivaut à l’offre payante avec publicité, mais qui permet de profiter des bonus de l’abonnement premium. Sans ce procédé, la résolution serait limitée à de la haute définition (1080p) et sans téléchargement, mais avec de la publicité. C’est ici que peut résider une petite astuce.

Encore faut-il accepter de passer au payant. Pas forcément évident quand le squatteur était habitué au confort de la gratuité. On sait qu’en Espagne, Netflix a perdu 1 million d’utilisateurs espagnols à cause de sa politique anti-partage de compte. On imagine qu’un exode semblable se produira aussi en France. Et Spliiit risque fort de se prendre une balle perdue dans la bataille.

