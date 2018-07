Carton plein pour l'initiative de Blizzard visant à récolter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein.

En mai dernier, Blizzard a lancé un événement caritatif dans Overwatch visant à récolter un maximum de fonds au profit de la lutte contre le cancer du sein, notamment via la vente d’une skin rose pour le personnage Ange et d’un T-shirt dessiné par VICKISIGH. Le géant américain promettait alors un don minimum de 250 000 dollars.

Finalement, l’association Breast Cancer Research Foundation va recevoir un chèque de 12,7 millions de dollars, Blizzard ayant décidé dès le début de reverser l’intégralité des recettes perçues. En parallèle, les différentes diffusions proposées par les streamers ont permis de lever 130 000 dollars supplémentaires.

Une victoire pour la communauté

Dans un tweet publié le 17 mai 2018, Blizzard avait déjà annoncé la réussite de son initiative en officialisant le cap des 10 millions de dollars atteints uniquement avec le costume d’Ange, facturé 14,99 euros sur les plateformes où Overwatch est disponible. C’est donc peu dire que la communauté a répondu présent pour soutenir une cause très importante en liant l’utile et l’agréable.

Naturellement, le studio a fait montre de sa fierté d’assister à une telle solidarité de la part de ses fans, expliquant, « C’est le plus grand don de la part d’un partenaire sur une année en 25 ans d’existence de la Breast Cancer Research Foundation, et c’est grâce à vous. » À titre de comparaison, l’édition 2017 du marathon caritatif de speedrun Summer Games Done Suick a rapporté près de 1,8 million de dollars

Enfin, certains joueurs d’Overwatch ont fait parler leur imagination pour proposer des créations inspirées d’Ange habillée de sa skin Pink. Vous pouvez en admirer quelques unes sur le communiqué officiel de Blizzard publié le 9 juillet 2018.

