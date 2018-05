En cette journée du 4 mai, célébrant la saga Star Wars, nous vous proposons une sélection d'objets incontournables à acheter ou à offrir.

Chaque année, à la date du 4 mai, les fans de Star Wars célèbrent la journée May the 4th be with you, référence à la célèbre punchline Que la Force soit avec vous et reprenant donc la date du calendrier grâce à la magie d’un calembour. Cette fête non officielle est un prétexte pour rappeler ô combien la saga, imaginée par George Lucas et revenue dans une forme olympienne avec la troisième trilogie cinématographique, est ultra populaire et appréciée. C’est aussi l’occasion de voir les magasins se mettre aux couleurs de Star Wars, mettant en avant l’infini merchandising développé depuis tant d’années (avec souvent des promotions en prime).

Vous aimez Star Wars mais ne savez pas quoi acheter pour fêter ce Star Wars Day ? Vous avez envie de faire plaisir à un proche qui ne jure que par Dark Vador et Han Solo ? Eh bien nous avons sélectionné quelques produits susceptibles de faire mouche et répondant à plusieurs besoins.

Et n’oubliez pas que Numerama vous fait gagner un superbe Sphero BB9-E. Rendez-vous sur Instagram pour participer et connaître toutes les modalités.

A post shared by Numerama (@numeragram) on May 4, 2018 at 12:28am PDT

Impossible de se tromper Les valeurs sûres

Blu-ray UHD Star Wars : Les Derniers Jedi

De quoi occuper une soirée ou 100

Vous n’avez pas encore agrémenté votre filmothèque avec le Blu-ray de Star Wars : Les Derniers Jedi, dernier épisode canonique en date ? C’est sans doute la journée idéale pour craquer afin d’occuper l’un des jours fériés à venir. Nous vous conseillons la version UHD pour une raison simple : préparer l’avenir. Chance : le Blu-ray classique est inclus dans la version haut de gamme si vous n’êtes pas encore équipés.

LEGO Le Faucon Millenium

La réplique idéale

Vaisseau emblématique de la saga Star Wars, le Faucon Millenium est presque un personnage à part entière. Et c’est peu dire qu’il a été décliné à toutes les sauces, notamment chez LEGO. Très souvent, la firme danoise ne manque jamais l’opportunité de redonner un petit coup de jeunesse au moyen de locomotion privilégié d’Han Solo et Chewbacca. La dernière version est d’ailleurs tirée du spin-off Solo, dans nos salles le 25 mai prochain. Avec cet objet à construire soi-même (toujours un plus), vous aurez une réplique fidèle et de qualité à exposer. Si vous êtes un puriste, sachez qu’il existe une déclinaison à l’échelle des figurines avec 7 500 pièces à assembler. Un bonheur facturé 800 euros.

Pour avoir son BB-8 Le gadget tech

Sphero BB-8

BB-8 à la maison

Introduit dans Star Wars : Le Réveil de la Force et autoproclamé remplaçant de R2-D2, BB-8 est l’une des plus grandes réussites de la nouvelle trilogie. Mignon, drôle et badass, le droïde sphérique fait rêver tout le monde et Sphero l’a bien compris en imaginant un jouet pilotable via son smartphone. Il roule, fait craquer avec des bruits et s’accompagne de mini-jeux. Le gadget qui a tout pour plaire en somme.

Les petits plaisirs Les petits plaisirs

Le t-shirt

Ça passe sous un costume

Un fan de Star Wars n’a pas peur d’arborer son amour au grand jour. Et quoi de mieux qu’un t-shirt avec le logo de la saga pour l’exprimer ? On l’a choisi volontairement destroy pour éviter de tomber dans le vêtement pour convention de nerd. Après tout, on a le droit d’aimer Star Wars et d’avoir un minimum de classe.

La peluche Porg

Craquant

Les Porgs sont sans contestation possible le dernier ajout le plus clivant dans l’univers Star Wars. Ils sont, en quelque sorte, les Ewoks de 2018 : ils ne servent à rien — au moins les Ewoks se battaient un peu — à part être mignons. Pour Disney, ils sont surtout le merchandising parfait tant ils peuvent devenir des peluches de toutes les tailles. Si vous voulez énerver un fan Star Wars, achetez-lui un Porg. Au fond de lui, il aimera quand même.

Le meilleur cadeau Le cadeau ultime

Maquette USS Enterprise

THE cadeau

Bien évidemment, on choisira toujours le Faucon Millenium au-dessus de n’importe quel autre vaisseau de Star Wars. Mais sans doute que l’USS Enterprise doit avoir une place de choix dans le coeur de certains fans, les mêmes qui préfèrent les méchants.

Doté de la plus grande puissance de feu de l’univers et capable de transporter des milliers de Stormtroopers d’un bout à l’autre de la galaxie en un temps record, le véhicule dirigé d’une main de maître par Dark Vador est le seul capable de donner du fil à retordre au Faucon Millenium. Du coup, avoir une maquette de l’USS Enterprise chez soi est un must-have pour tous les amoureux de Star Wars.

Paix et prospérité.