Fans de la saga de George Lucas, ou jeunes padawans en quête des meilleurs jeux de la saga ? Pour fêter la journée Star Wars ce 4 mai, voici une sélection des meilleurs jeux de la licence, toutes consoles confondues, pour apprenti Jedi ou maître confirmé.

En rapport au fameux « May the force be with you » (May the 4th signifie le 4 mai dans la douce langue de Molière), cette journée est la date choisie pour célébrer Star Wars partout dans le monde. C’est donc une excellente occasion pour se replonger dans les films et découvrir les séries les plus récentes. C’est aussi le bon moment pour faire un point sur les nombreuses adaptations vidéoludiques de la saga, en vous proposant ce guide des meilleurs jeux Star Wars.

Que ce soit pour partir à l’aventure dans un jeu solo sur PlayStation 5, se prendre pour un pilote de X-Wing sur Xbox Series, ou participer à des courses de Podracers sur Switch, il y en a pour tous les goûts. Des titres les plus récents aux remasters pour les fans de la première heure, cette sélection plaira aux Anzellans les plus malins, comme aux Gamorréens les plus brutaux.

Notre top 5 des meilleurs jeux Star Wars :

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, le plus fun

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker adapte les neuf films de la franchise, remaniés avec des briques et de l’humour pour le jeune public. Le gameplay très accessible est un mix action/exploration/aventure dans l’univers de Star Wars. Vous prendrez part à des duels de sabres lasers, des combats de vaisseaux, ou explorerez des planètes dans ce best-of de la saga, l’aspect construction en LEGO en plus.

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker comble les fans de Star Wars et de LEGO // Source : Capture PS5

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est un jeu très généreux en contenu, peut-être même trop pour les plus jeunes joueuses et joueurs. Heureusement, l’humour allège l’aventure principale tandis que les LEGO prennent vie à l’écran, grâce à de superbes animations et un travail de mise en scène incroyable. Les trois trilogies sont refaites en brique et le titre propose une excellente porte d’entrée à l’univers de Star Wars. Graphiquement, le jeu est plutôt joli et arrive à retranscrire le plaisir et les sensations de jouer avec des LEGO. Les personnages sont reconnaissables et les collectionner est un vrai plaisir. Sachez enfin que l’aventure est entièrement jouable en coopération locale, idéale pour découvrir le jeu en famille.

Star Wars: Squadrons, bienvenue dans l’espace

Star Wars Squadrons vous propose de piloter les vaisseaux cultes de la saga, avec une vue à la première personne, qui apporte l’immersion nécessaire pour se sentir dans la peau d’un pilote. Le gameplay fin et précis est grisant et, après un temps d’adaptation plus ou moins long, les joutes spatiales gagnent en profondeur et en intensité. Entre arcade et simulation, le jeu de Motive et Electronic Arts, même s’il est difficile à prendre en main, est suffisamment accessible pour convenir à un large public.

Vous pouvez customiser votre cockpit avec Grogu // Source : EA

Star Wars Squadrons met à disposition plusieurs vaisseaux, tous différents en termes de puissance ou de maniabilité. Alors que le X-Wing est un vaisseau polyvalent, rapide et à la puissance de feu raisonnable, le Y-Wing est plus lourd, mais fait de gros dégâts. Le mode histoire s’accompagne de quatorze missions qui alternent entre les gentils rebelles et l’empire. Les événements du jeu se déroulent après l’épisode 6 et s’avèrent plutôt intéressants, avec une mise en scène soignée, malgré quelques longueurs et une narration hachée. Reste qu’un bon space opera dans l’univers de Star Wars, ça ne se refuse pas.

Star Wars Jedi : Fallen Order, la bonne surprise de la licence

Les événements de Star Wars Jedi: Fallen Order se situent après l’épisode III, La Revanche des Sith. Cal Kestis est un padawan qui a survécu à l’Ordre 66 et qui est désormais obligé de cacher ses pouvoirs pour ne pas être pourchassé. Bien sûr, il révèle ses pouvoirs et finit malheureusement par être traqué. L’histoire n’est pas très originale, mais relativement bien écrite et construite pour se suivre avec plaisir. La mise en scène est précise et le récit bien amené. Le tout s’accompagne de personnages suffisamment sympathiques et incarnés pour que l’on s’attache à eux et à leur destin. Un pur produit Star Wars en somme plaisant à jouer.

Star Wars Jedi: Fallen Order possède une très belle D.A // Source : Electronic Arts

Visuellement, le jeu est très beau et les environnements ainsi que le bestiaire sont particulièrement soignés. L’ambiance est clairement au rendez-vous et le jeu ne lésine pas sur les moyens pour y parvenir. Tout en respectant la mythologie Star Wars à la lettre, Jedi: Fallen Order offre un peu plus qu’une simple redite des films dans un univers que tout le monde connait. Au sein d’une structure articulée autour de planètes à visiter, Cal Kestis devra acquérir de nouveaux pouvoirs dans un titre à mi-chemin entre un jeu From Software tout public, et Uncharted. La sensation d’incarner un Jedi est présente et le feeling est très plaisant. En dehors d’une difficulté mal dosée et de quelques affrontements bizarrement frustrants, Fallen Order est un très bon jeu qu’il serait dommage de bouder.

Star Wars Jedi : Survivor, la suite de la bonne surprise

Star Wars Jedi: Survivor continue l’histoire de Cal là où elle s’est arrêtée, et se situe avant le quatrième film, Un nouvel espoir. Si graphiquement, les différences avec le premier opus ne sautent pas aux yeux, Electronic Arts et Respawn Entertainment, toujours à la barre, ont le mérite de peaufiner les graphismes déjà superbes de Fallen Order. La direction artistique est toujours aussi belle et le titre s’inscrit parfaitement dans l’univers de Star Wars. La gestion de la lumière, qui baigne les décors, donne un cachet particulier aux lieux visités. Comme son prédécesseur, le jeu s’inscrit parfaitement dans l’univers visuel de la saga.

Star Wars Jedi: Survivor propose un large bestiaire // Source : Capture PS5

Les niveaux sont bien plus étendus dans cet épisode et les allers-retours seront fréquents. La jouabilité est un brin plus pêchue et incarner Cal procure toujours la même satisfaction. En dehors des parades problématiques par leur côté aléatoire, la difficulté est ici mieux dosée. Les quelques nouveautés de gameplay n’apportent malheureusement pas grand-chose, mais ne sont pas essentielles pour apprécier le titre et passer un excellent moment.

Star Wars Episode I : Racer, le jeu de courses de modules

Vingt ans après sa sortie, Star Wars Episode 1 : Racer est revenu sur PlayStation 4 et Switch. Le titre vous permet de prendre part, en tant que pilote, aux fameuses courses de Podracers, ces bolides ultrarapides présents dans l’épisode 1 : La Menace Fantôme. Le frame rate, heureusement revu à la hausse, apporte la fluidité nécessaire pour apprécier les courses. Les sensations sont donc au rendez-vous, malgré la technique vieillissante. Les textures sont laides, mais ne se remarquent que très peu compte tenu de la vitesse à laquelle les décors défilent. Le clipping (les éléments qui apparaissent ou disparaissent à l’écran) est malheureusement bien présent et n’a pas fait l’objet d’un correctif.

Star Wars Episode I Racer reste un bon jeu fun et addictif autant qu’il est moche // Source : LucasArts

Malgré des graphismes datés, les sensations sont toujours grisantes et le titre procure un plaisir fou. Les plus nostalgiques, qui ont connu le jeu à sa sortie, lui pardonneront sans doute ses faiblesses. Les nouveaux venus auront peut-être plus de mal à prendre du plaisir avec ce titre d’un autre âge. Mais une fois passé un temps de (ré)adaptation nécessaire, conduire les Podracers se révèle fun et addictif. Les sensations de vitesses et la précision du pilotage font de Star Wars Racer le meilleur jeu de course de modules (il y en a deux).

Quel est le meilleur jeu Star Wars pour faire découvrir la licence à un enfant ?

Pour jouer avec vos petites têtes blondes et leur faire découvrir La guerre des étoiles tel que vous l’avez vu à l’époque au cinéma pour 20 francs, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est le meilleur choix. En plus de proposer l’ensemble des neuf films des trois trilogies, le jeu puise dans le lore de la licence tout ce qu’il y a à prendre. Véritable encyclopédie ludique et interactive, La Saga Skywalker est aussi un immense terrain de jeu dont vous auriez rêvé enfant. Libre à vous de promener l’infâme Jar Jar Binks sur les gratte-ciel de Coruscant, ou de piloter le Faucon Millenium par le très vénérable Yoda. Comme l’aventure est jouable à deux, vous pourrez initier vos enfants à une des plus grandes œuvre de la pop culture, afin qu’il ou elle vous réclame par la suite des sets de LEGO Star Wars à chaque Noël.

