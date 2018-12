Chaque mois, les membres PlayStation Plus peuvent télécharger gratuitement une sélection de jeux. Quels sont-ils en janvier 2019 ?

Le PlayStation Plus n’est autre que l’abonnement premium de Sony, l’équivalent du Xbox Live Gold chez Microsoft. Introduit sur PlayStation 3, il est néanmoins devenu obligatoire pour jouer en ligne sur PS4. Mais, pour justifier son prix, revu à la hausse il y a quelques mois, la firme nippone ne manque pas de proposer quelques bonus : un espace de stockage sur le cloud, des réductions exclusives sur le PlayStation Store et, plus intéressant encore, des jeux gratuits tous les mois.

Chaque début de mois, les membres PlayStation Plus peuvent donc télécharger au minimum six jeux sans surcoût supplémentaire : deux sur PlayStation 4 et autant sur PlayStation 3 et PSVita — la sélection est inégale d’un mois sur l’autre et, bien évidemment, accessible uniquement pendant la période concernée. À noter que l’offre changera à compter de mars 2019 : finies les productions PS3 et PSVita pour une raison évidente de cycle de vie très entamé des deux consoles. L’éventuelle compensation n’a pas encore été précisée par Sony.

Le PlayStation Plus est aujourd’hui proposé selon trois formules : un an (59,99 euros), trois mois (24,99 euros) et un mois (7,99 euros).

Janvier Janvier (à partir du 1er)

Steep (PS4)

Portal Knights (PS4)

Zone of the Enders HD Collection (PS3)

Amplitude (PS3)

Fallen Legion : Flames of Rebellion (PS Vita & PS4)

Super Mutant Alien Assault (PS Vita)

Article publié initialement le 2 août 2018

