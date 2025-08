Lecture Zen Résumer l'article

Larian Studios a annoncé qu’il comptait améliorer l’outil de modding officiel du RPG qui vient de fêter ses 2 ans. De quoi investir encore plus d’heures dans Baldur’s Gate 3.

On n’a pas fini de jouer à Baldur’s Gate 3 — et peut-être allez-vous enfin dépasser les 60 heures de jeu pour atteindre le temps médian. Dans un communiqué publié le 4 juin 2025, à l’occasion des 2 ans de l’un des meilleurs RPG de tous les temps, Larian Studios a annoncé que l’outil de modding officiel allait recevoir des améliorations. Baldur’s Gate 3 avait pourtant reçu son ultime patch il y a quelques mois.

C’est donc une excellente nouvelle pour celles et ceux qui adorent faire n’importe quoi dans Baldur’s Gate 3, tout en étant autorisés — voire encouragés — à le faire. « Vous avez élevé le niveau à chaque nouveau mod, et nous tenons à correspondre à cette énergie. Voilà pourquoi nous travaillons à l’expansion du kit de modding pour vous offrir encore plus de liberté », souligne Larian Studios. Le développeur promet davantage de détails bientôt, sans plus de précision.

Les chiffres du modding sur Baldur’s Gate 3. // Source : Larian Studios

265 millions de téléchargements pour les mods de Baldur’s Gate 3

Si les développements de Baldur’s Gate 3 étaient censés être terminés, les chiffres du modding ont motivé Larian Studios à reprendre un peu de service. « Depuis l’introduction de la compatibilité avec les mods en septembre 2024, vous avez proposé plus de 8 500 mods sur la plateforme mod.io et avez atteint les 265 millions de téléchargements », se félicite l’entreprise. Elle plaisante en indiquant que le mod Withers Big Naturals, qui ajoute une forte poitrine au personnage Withers, est particulièrement populaire avec plus de 250 000 téléchargements.

Larian Studios peut par ailleurs s’appuyer sur les statistiques de l’événement communautaire ayant duré un mois : sur ce laps de temps, 85 créateurs ont conçu 160 projets téléchargés plus de 150 000 fois. Autant de preuves qui mettent en avant la popularité des mods sur un jeu riche comme l’est Baldur’s Gate 3.

Le modding permet à Baldur’s Gate 3 de s’assurer une longévité pour très, très longtemps. Les mods proposés par les uns et les autres peuvent améliorer ou agrémenter l’expérience de jeu. D’autres RPG en profitent depuis des années, comme les productions de Bethesda ou encore The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt Red a carrément repris certains mods pour proposer une grosse mise à jour, jusqu’à se faire piéger par des vulves). Et si Larian Studios promet des améliorations, Baldur’s Gate 3 pourrait bien devenir éternel.

