La série consacrée à la toute première télé-réalité française a ouvert ses portes, le 18 octobre 2024, sur Prime Video. Si l’on pouvait craindre un récit sensationnaliste, Culte nous prend finalement par surprise en mettant enfin en lumière Loana, tel qu’elle le mérite, ainsi que l’héritage laissé par Loft Story depuis 2001, dans l’imaginaire collectif.

« Ce ne sont pas des animaux de foire, on est là pour être avec eux » : si l’émission Loft Story a échoué à cette mission, à l’aube des années 2000, la série Culte, elle, tient son pari haut la main. Pendant six épisodes, la dernière production de Prime Video nous plonge ainsi dans les coulisses d’une époque charnière : les prémisses de la télé-réalité, vus du côté des créateurs, comme des candidats.

Et parmi eux, le nom de Loana revient évidemment telle une ritournelle, durant toute la saison 1 de Culte, disponible depuis le 18 octobre 2024 sur la plateforme de streaming. Il faut dire que la série ne prend pas de détours pour nous imposer sa star, et lui donner enfin une autre image, bien loin de celle de la « bimbo au grand cœur » que les médias lui ont collé avant même sa victoire à Loft Story.

Assister à la naissance d’un concept

Un scooter file à toute vitesse, de nuit, à travers les rues de Paris. Sa passagère, Isabelle, est au téléphone, visiblement très stressée. Au bout du fil, l’une de ses collègues lui révèle une information décisive. Alors, lorsqu’Isabelle arrive à destination et découvre la vérité de ses propres yeux, son constat est implacable : « Il va falloir changer l’eau de la piscine ». Dès ses premières minutes, Culte annonce la couleur et nous avertit : si vous pensiez tout savoir des ébats télévisés entre Loana et Jean-Edouard dans cette fameuse étendue d’eau, en 2001, vous ne connaissez que la face cachée de l’iceberg.

Derrière le fun du Loft, des centaines d’heures de négociations et de coups bas // Source : FantaKaba

Pendant six épisodes, la série s’applique ainsi à nous montrer tout ce que l’on ne savait pas sur la création de Loft Story, événement médiatique crucial, dont l’héritage se ressent encore profondément aujourd’hui. En dévorant cette fiction, librement inspirée des coulisses de la première télé-réalité française, on assiste ainsi à la naissance d’un concept, mais aussi de plusieurs mots clés, comme télé-poubelle ou buzz, qui sont inventés, là, sous nos yeux ébahis.

Une mise en abyme vertigineuse

C’est justement toute la force de Culte : nous montrer l’envers du décor, celui que l’on n’attendait pas, derrière tous ces sujets que l’on connaît désormais pourtant si bien. La série se pare d’ailleurs d’une réalisation maligne, qui utilise parfaitement le média télévisuel pour dérouler sa narration, autrement.

Marie Colomb incarne Loana à la perfection // Source : FantaKaba

Les récits sont ainsi littéralement rembobinés de temps à autre, pour nous dévoiler de précieux flashbacks, tandis que les jeux sur les miroirs, les écrans et les reflets fonctionnent comme des mises en abyme vertigineuses de notre propre voyeurisme. Au milieu du chaos de la production de Loft Story, deux profils émergent alors, deux personnalités féminines que tout oppose, mais qui donnent tout son sel à Culte : Isabelle et Loana.

La vraie star de Culte, c’est Loana

La première, fille d’une famille hautement bourgeoise, devient la maîtresse d’orchestre de l’émission, aussi implacable que profondément détestable. Incarné par Anaïde Rozam (LOL : qui rit sort !), dans un rôle totalement à contre-emploi, cet alter-ego de la véritable productrice Alexia Laroche-Joubert roule franchement sur la série. Le plan-séquence d’ouverture de l’épisode 2, dans lequel Isabelle déambule dans les bureaux, tout en enchaînant punchline sur punchline, relève ainsi de la masterclass.

Anaïde Rozam porte toute la série // Source : FantaKaba

Face à elle, une seconde figure émerge : celle de Loana, brillamment interprétée par Marie Colomb (Laëtitia). L’actrice offre à la gagnante de Loft Story toute la place qu’elle mérite, avec une sensibilité et une vulnérabilité qui touchent en plein cœur, à chaque apparition à l’écran. La vraie star de Culte, c’est ainsi Loana, consultante sur la série, et si longtemps reléguée au rang de blonde superficielle sans intérêt. Cette fois, on l’écoute, et son discours est bouleversant.

20 secondes de télévision pour toute une vie

Si les six épisodes ne sont jamais moralisateurs sur cette époque charnière, ils insistent en revanche sur une leçon bien particulière à tirer de cet avènement de la télé-réalité : les dégâts causés par une horde médiatique, qui a profité de l’innocence d’une dizaine d’inconnus, et particulièrement de celle de Loana, pour les jeter en pâture à la France entière. Culte démontre ainsi avec force comment la jeune femme est devenue l’une des couvertures scandaleuses de Paris Match contre son gré, et comment elle a dû porter le poids de 20 secondes de télévision dans une piscine, à seulement 23 ans.

La fameuse scène de la piscine, dans Culte // Source : FantaKaba

Même Karim, producteur qui lui apparaît d’abord comme un phare dans la nuit de cet océan de voyeurisme, finit par devenir le représentant à lui seul de l’expression « men are trash » et de la culture toxique de certains fans. Dans l’épisode 6, un avocat met également en garde Loana contre le cirque médiatique : « Votre vie privée et votre intimité, ils considèrent que ça leur appartient. Vous leur avez sacrifié et vous ne les récupérerez jamais ». Mais en 2024, en racontant son histoire, loin des rumeurs sulfureuses, Culte lui rend enfin un petit bout de cette justice, amplement méritée. Il était temps.

Le verdict 9/10 Culte Voir la fiche On a aimé Anaïde Rozam ❤️

Marie Colomb ❤️

La bande-originale ❤️

David Marsais du Palmashow, dans un rôle inattendu

6 épisodes courts, rapides, efficaces On a moins aimé Des personnages un peu trop détestables

On veut la suite En avril 2001, un événement médiatique a changé la télévision française pour toujours : la diffusion de la première saison de Loft Story. C’est ce bouleversement, devant comme derrière la caméra, que nous raconte Culte, par le petit trou de la serrure. Reconstitution soignée du début des années 2000, avec une bande-originale géniale qui nous replonge avec bonheur à l’époque de Robbie Williams, des Rois du monde et autres Charly et Lulu, la série met en lumière deux personnages féminins opposés, mais complémentaires : Isabelle, inspirée par la véritable productrice Alexia Laroche-Joubert, et surtout la candidate Loana. Perdues au milieu de protagonistes masculins tous plus détestables les uns que les autres, ces deux étoiles parviennent à nous éblouir, tout en nous dévoilant les secrets derrière les 11 000 heures de télé-réalité qui sont encore diffusées, chaque année, à la télévision française. Culte porte bien son nom : elle est déjà iconique.

