C’est à la fin de la conférence Konami Press Start Live, diffusée le 12 juin 2025, que l’éditeur japonais a annoncé une nouvelle collaboration avec la Bloober Team, pour un remake du premier Silent Hill. Après celui de Silent Hill 2, donc.

En raison des deux millions de ventes et du joli succès critique du remake de Silent Hill 2, Konami et le studio polonais Bloober Team n’allaient pas en rester là. C’est à la toute fin de sa conférence Konami Press Start Live, diffusée le 12 juin 2025, que l’éditeur japonais a révélé la mise en chantier du remake de Silent Hill. Une annonce tout en sobriété, via un visuel qui indique que le jeu est en développement, accompagné de quelques notes de banjo sur le thème culte d’Akira Yamaoka. L’annonce fait suite à un communiqué sur le site officiel de Boolber Team en février 2025, dans lequel le studio se réjouissait d’une nouvelle collaboration mystère avec Konami.

Il faut dire que Silent Hill a su marquer les esprits lors de sa sortie en 1999 sur la première PlayStation. À une époque où le survival-horror était encore un genre obscur, le titre de Konami débarque de nulle part et propose une expérience unique, angoissante et psychologiquement dérangeante. Le jeu se distinguait des autres titres de la console et empruntait beaucoup, comme son contemporain Metal Gear Solid, aux codes du cinéma. Son brouillard oppressant, son ambiance sonore déroutante et son histoire mystérieuse hantent encore les souvenirs de beaucoup de joueuses et de joueurs.

Le remake de Silent Hill 1 confirmé // Source : Konami

Un retour attendu dans la ville du brouillard

L’annonce du remake de Silent Hill 2 avait suscité une énorme attente chez les fans de la première heure, mais aussi beaucoup de craintes — difficile de dissocier la saga de Konami de l’empreinte si particulière de l’ère PS1/PS2. En modernisant le jeu avec des graphismes à la hauteur des standards actuels, comment conserver l’essence psychologique qui a fait la renommée de la licence ? Le studio Bloober Team, en charge du projet, a su convaincre les anciens fans comme un nouveau public, grâce à un travail à la fois moderne et respectueux. L’attente est donc à son comble pour le remake du premier épisode, pour peu que la même recette soit appliquée.

Rappelons que Silent Hill et sa suite sont deux histoires indépendantes avec, pour seul lien, la ville éponyme de Silent Hill. Les jeux offrent deux expériences complémentaires, chacun avec ses propres personnages et intrigues. Il n’est ainsi pas nécessaire d’avoir joué au premier pour apprécier pleinement le second. Cela signifie que les joueuses et les joueurs peuvent tout à fait se plonger dans le remake de Silent Hill 2, en attendant celui du premier épisode, dont la date de sortie est pour l’instant inconnue.

Silent Hill raconte l’histoire d’Harry Mason, parti à la recherche de sa fille adoptive, Cheryl, après un accident de voiture près de la ville brumeuse de Silent Hill.

