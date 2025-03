Lecture Zen RĂ©sumer l'article

[Deal du jour] Les Lego, c’est cool, mais c’est cher. Alors pourquoi ne pas profiter des ventes flash d’Amazon pour mettre la main sur un ou plusieurs sets sympathiques.

Adultes ou enfants, les Lego ont su trouver leur public ces dernières annĂ©es. Des sets Ă exposer aux sets pour jouer, en passant par des modèles plus techniques ou geeks, les briques ont de quoi attirer un large public. Problème : le prix est souvent Ă©levĂ©. Les ventes flash de printemps d’Amazon sont une bonne occasion de trouver un Lego Ă moindre coĂ»t.

Quels Lego acheter pendant les ventes flash de printemps d’amazon ?

Lego Fortnite Banane pelée

Lego Fortnite Banane pelée // Source : Lego

Le Lego Fortnite Banane pelĂ©e est proposĂ© au prix de 74,55 € au lieu de 99,99 €, pendant les ventes flash de printemps d’Amazon. InspirĂ© du jeu vidĂ©o Fortnite, ce set invite les fans de briques et de jeux vidĂ©o Ă construire un modèle de la fameuse banane pelĂ©e bien-aimĂ©e. MoitiĂ© banane-moitiĂ© squelette, ce Lego possède des bras et des poignets mobiles, ainsi que quelques accessoires, dont une pioche pelure, un lanceur de peinture et un sac Ă bananes. Ce set peut ĂŞtre exposĂ© sur son support ornĂ© d’une plaque descriptive

Le Lego Fortnite Banane pelée se compose de 1 414 pièces et mesure plus de 36 cm de haut.

Lego Icons Scooter Vespa 125

Lego Icons Scooter Vespa 125 // Source : Lego

Normalement vendu 99,99 € sur le store de Lego, le Lego Icons Scooter Vespa 125 est en ce moment proposĂ© au prix de 70,29 €. Ce Lego Vespa 125 est un modèle inspirĂ© de la Vespa Piaggio des annĂ©es 1960. CrĂ©Ă© Ă l’occasion du 75ᵉ anniversaire de la Vespa, ce Lego s’est fait avec la collaboration du fabricant italien. Il reproduit le deux-roues original, avec une roue avant montĂ©e sur le cĂ´tĂ©, deux sièges, un capot amovible avec un moteur en briques dessous, et une bĂ©quille. Vous retrouverez aussi le logo Vespa, une roue de secours, un casque et un panier avec des fleurs Ă l’arrière. Notez que la direction est fonctionnelle, pour faire prendre des poses Ă votre scooter.

Le Lego Icons Scooter Vespa 125 mesure plus de 22 cm de haut, 35 cm de long et 12 cm de large, et comprend 1 107 pièces.

Lego Harry Potter Le Choixpeau Magique

Serpentard !!! // Source : Lego

Le Lego Harry Potter Le Choixpeau Magique est normalement vendu 99,99 €. Pour les ventes flash de printemps d’Amazon, il est au prix de 79,39 €. Ce Lego tirĂ© de l’univers de Harry Potter est un set qui peut rĂ©ellement se placer sur votre tĂŞte pour activer la voix du Choixpeau magique et ainsi, dĂ©couvrir votre maison de Poudlard. Vous pouvez Ă©galement Ă©couter la chanson du Choixpeau magique si vous ĂŞtes d’humeur. Ce set peut bien sĂ»r s’exposer sur son prĂ©sentoir ornĂ© des blasons de Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serdaigle, Ă cĂ´tĂ© de la minifigurine de Harry Potter.

Une brique de sons alĂ©atoires avec des piles incluses est comprise et permet d’activer 31 sons alĂ©atoires, simplement en inclinant le haut du chapeau ou en le plaçant sur votre tĂŞte. Le Choixpeau magique qui parle se compose de 561 pièces et mesure plus de 24 cm de haut et 19 cm de diamètre.

Lego Technic Ford GT 2022

Lego Technic Ford GT 2022 // Source : Lego

Le Lego Technic Ford GT 2022 est normalement vendu 119,99 €. Il est en ce moment proposé au prix de 89,99 € sur Amazon. Cette Ford GT 2022 en briques à l’échelle 1:12 reprend les lignes iconiques de la célèbre voiture. Vous retrouverez la propulsion arrière avec différentiel, le moteur V6 fonctionnel, la suspension indépendante sur chaque roue, la direction avant, les portes et le capot qui s’ouvrent et un déflecteur aérodynamique fonctionnel.

Le modèle se compose de 1 468 pièces et mesure plus de 9 cm de haut, 39 cm de long et 18 cm de large.

