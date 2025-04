Lecture Zen Résumer l'article

Qui incarnera les personnages principaux de la future série Orgueil et préjugés de Netflix ? La plateforme de SVOD a révélé les noms des actrices qui joueront Élisabeth et sa mère Mrs Bennet, ainsi que de l’acteur qui prêtera ses traits à Mr Darcy.

Vous connaissez déjà par cœur le film Orgueil et Préjugés de 2006, disponible sur Netflix, avec l’inoubliable couple formé par Keira Knightley et Matthew Macfadyen ? Une nouvelle version de ce récit emblématique de l’écrivaine Jane Austen arrivera bientôt sur la plateforme de SVOD, en mini-série cette fois. Le casting de ce remake a été révélé par Netflix ce jeudi 10 avril 2025, et il s’annonce déjà extrêmement prometteur.

Parmi les personnalités choisies pour endosser les rôles principaux, on retrouve notamment deux actrices déjà vues dans une autre série historique célèbre de Netflix, The Crown.

Le casting de la mini-série Netflix Orgueil et préjugés se révèle

On sait dorénavant qui interprètera trois personnages clés de l’histoire. « Emma Corrin est Elizabeth Bennet. Jack Lowden est M. Darcy. Olivia Colman est Mme Bennet », annonce le compte français officiel de Netflix sur X.

(Faut-il le préciser ?) Olivia Colman a incarné la reine Élisabeth II dans The Crown (saisons 3 et 4),

Emma Corrin interprétait le rôle de Diana Spencer dans The Crown (saison 4),

Quant à Jack Lowden, il est connu pour ses rôles dans Dunkerque ou encore You Want Me to Kill Him?.

Le casting de la série Orgueil et Préjugés de Netflix. // Source : Via X @NetflixFR

La future série de Netflix a donc trouvé son éfrontée Élisabeth et son orgueilleux Mr Darcy en Emma Corrin et Jack Lowden. Olivia Colman se glissera dans la peau de Mrs Bennett, la mère fantasque d’Élisabeth.

Selon Variety, la série sera assez courte, avec seulement 6 épisodes. C’était également le cas de la série Orgueil et préjugés de 1995, portée par Jennifer Ehle et Colin Firth. Cette série est souvent considérée comme l’une des plus fidèles et des plus réussies adaptations de l’œuvre de Jane Austen. La barre sera donc haute pour Netflix, afin d’égaler ce succès avec sa nouvelle adaptation du roman.

La série, qui devrait être assez fidèle au livre selon Variety, sera réalisée par Euros Lyn, auquel on doit déjà Hearstopper. La production est prévue pour cette année, au Royaume-Uni — of course.

