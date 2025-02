Lecture Zen Résumer l'article

Netflix a repris un projet d’adaptation en prises de vues réelles de Donjons & Dragons, sous la forme d’une série. Dans l’équipe, on retrouvera notamment une personnalité liée à Stranger Things.

Vous aviez beaucoup aimé Donjons et Dragons : L’Honneur des voleurs au cinéma ? L’épisode de Secret Level dédié à D&D sur Amazon Prime Video, aussi ? Vous serez alors certainement enthousiaste à l’idée de savoir qu’une série en prises de vues réelles (live action, dans le jargon) est désormais en chantier.

Plus exactement, le projet est repris par Netflix, mais aussi par Shawn Levy, producteur de la célèbre série à succès Stranger Things (qui possède ses propres références au fameux jeu de rôle sur table). La nouvelle a été confirmée le 13 février, par les médias Deadline et Variety, très au courant des coulisses de l’audiovisuel.

Plus récemment, Shawn Levy était dans l’actualité pour avoir réalisé le très sympathique Deadpool et Wolverine (2024). On lui doit aussi la trilogie La Nuit au Musée, Real Steel ou encore Free Guy. Prochainement, il doit aussi se pencher sur un projet de long-métrage dans l’univers de Star Wars. C’est peu dire que la pop culture lui plaît.

Les détails, pour l’heure, manquent. Initialement, l’adaptation en série TV de Donjons et Dragons était dans les cartons de Paramount+, mais ce projet n’a pas pu aller à son terme. Pour l’heure, la série serait appelée Les Royaumes oubliés (Forgotten Realms), qui est un décor de campagne — l’un des plus connus — de D&D.

Autre interrogation qu’il restera à lever : sera-t-on directement plongé dans l’univers du jeu, comme dans le film L’Honneur des voleurs, dans lequel les personnages « existent » et ont une vie ? Ou bien la série proposera-t-elle de voir une partie de D&D entre joueurs et joueuses, avec des allers-retours entre le monde du jeu et le monde réel ?

L’un des jeux les plus influents de la pop culture

Inventé en 1974 par Gary Gygax et Dave Arneson, D&D puise dans les mythes et les contes d’Occident et d’ailleurs, et dans divers romans de fantasy, comme Le Seigneur des anneaux. En bout de course, cela donne un univers d’une grande richesse, mais aussi familier, où l’on croise des Orcs, des Elfes ou des Nains, dans une ambiance médiévale.

L’influence de Donjons et Dragons est colossale — en témoigne les clins d’œil de Stranger Things, par exemple. L’excellent jeu vidéo Baldur’s Gate III , qui a reçu des louanges et des récompenses à n’en plus finir, se base aussi sur ce jeu de rôle sur table. D’ailleurs, il s’inscrit dans le même décor de campagne des Royaumes oubliés.

L’Honneur des voleurs. // Source : Paramount Pictures

Si l’empreinte de D&D sur la pop-culture est majeure, les adaptations à l’écran ne sont pas si fréquentes (nonobstant les créations de web séries, plus ou moins professionnelles, qui s’avèrent innombrables). On ne compte qu’une série d’animation dans les années 80, deux films d’animation et trois autres films, tout ça de 2000 à 2012.

Pour un univers qui est au carrefour de la culture moderne, ce n’est pas si exceptionnel — surtout en comparaison de ce qui est proposé du côté des films et des séries de super-héros. Mais les choses visiblement changent. Outre Secret Level et L’Honneur des voleurs, on va enfin pouvoir aussi compter sur le projet de Netflix. S’il va à son terme.

