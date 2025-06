Lecture Zen Résumer l'article

Le directeur de Stellar Blade a reconnu les lacunes narratives de son jeu d’action, citant le coût de développement élevé des cinématiques.

Après avoir été succès immense sur PlayStation 5, Stellar Blade est en train de connaître un lancement canon sur PC — pour le plus grand bonheur des créatrices et créateurs de mods. Le jeu d’action de ShiftUp est connu pour son gameplay frénétique, ainsi que son héroïne hypersexualisée. Il se coltine un principal défaut : sa narration. Un point assumé par Kim Hyung Tae, directeur du titre.

Le 14 juin 2025, Kim Hyung Tae a accordé un long entretien au média coréen This Is Game, l’occasion pour lui de revenir sur plusieurs éléments de Stellar Blade. Et l’un d’entre eux concerne l’histoire, qu’il considère lui-même comme une lacune. Il cite un point essentiel pour justifier cette faiblesse : les cinématiques, qui coûtent visiblement très cher à produire.

Stellar Blade est pénalisé par un manque de cinématiques

« Le système de jeu a été terminé assez tôt, mais les cinématiques nous ont freinés », révèle Kim Hyung Tae. Il poursuit : « Dans un jeu d’action axé sur la narration, les cinématiques jouent un rôle très important dans la narration, car il est difficile de tout transmettre uniquement par l’action. Nous devions donc utiliser les cinématiques pour porter la narration, et au début, nous voulions inclure de nombreux éléments et les exprimer à travers ces cinématiques. »

On comprend alors que, à l’origine, Stellar Blade devait s’appuyer sur davantage de cinématiques. Mais ShiftUp n’avait pas un budget illimité et devait faire des choix et des sacrifices. Kim Hyung Tae indique à ce sujet : « Au fur et à mesure du développement, le coût de production des cinématiques est devenu trop élevé, et nous avons dû en supprimer certaines qui auraient permis d’enrichir l’univers et le récit des personnages. »

Il donne un exemple concret, mais étrange : dans la vision initiale du projet, on aurait ainsi appris pourquoi l’héroïne change constamment de tenues. Un détail a priori peu essentiel pour comprendre l’histoire et la rendre plus profonde, surtout quand on connaît l’argument aguicheur de la garde-robe. Outre les ressources financières, Kim Hyung Tae estime aussi que la Corée manque de talents pour la narration — ce qui rend sans doute la main d’œuvre encore plus coûteuse.

C’est en tout cas une marge de progression énorme pour la suite de Stellar Blade : « Si nous avons l’opportunité de faire le suivant, je pense que nous serons en mesure de proposer suffisamment de richesse narrative », promet-il. Ce qui ne veut pas dire une meilleure histoire…

