Hypixel Studios a annoncé ce 23 juin 2025 arrêter le développement de Hytale. Il s’agissait d’un jeu très ambitieux positionné comme un concurrent direct de Minecraft, d’ailleurs conçu par des créateurs de serveurs Minecraft.

Cela faisait plus de 6 ans que les équipes de Hypixel Studios travaillaient sur leur ambitieux concurrent de Minecraft, baptisé Hytale. Le studio appartenant à Riot Games a pris la décision de mettre fin au développement du jeu, le 23 juin 2025.

C’est la fin pour Hytale, ce concurrent de Minecraft créé par des joueurs de Minecraft

Le projet remonte à décembre 2018, il y a un peu plus de 6 ans : à l’époque, des développeurs et créateurs sont réunis autour de Hypixel. Il s’agit du serveur Minecraft le plus populaire, sur lequel les joueurs s’affrontent autour de mini-jeux codés dans le jeu. Frustrés par les limites de Minecraft, les développeurs de Hypixel s’associent pour fonder Hypixel Studios et lancer le projet Hytale.

L’objectif est de concevoir un jeu de type sandbox, reprenant le système de construction avec des blocs de Minecraft, facilitant la création de mods, avec son propre univers et son propre gameplay. On trouvait aussi d’autres fonctions, comme la personnalisation de son personnage, des combats enrichis par rapport à Minecraft, ou encore une physique plus avancée.

Hytale était développé par les créateurs du plus célèbre serveur Minecraft, Hypixel. // Source : Hypixel Studios

Ce 23 juin, Noxy, cofondateur de Hypixel Studios, a annoncé dans un billet de blog que le studio mettait fin au développement de Hytale et que Hypixel Studios va fermer ses portes. Après des années de développement, « il est devenu évident que nous ne pouvions pas donner vie à Hytale d’une manière qui soit à la hauteur de ses promesses », déclare Noxy, Aaron Danghey de son vrai nom.

Dans son billet, il explique que la machine s’est emballée : les ambitions toujours plus grandes ont amené le studio à recréer un moteur de jeu, à faire évoluer la vision du jeu, sans réellement avancer. Hypixel Studios a effectivement réfléchi à réduire la portée du jeu, ce qui n’a finalement pas été retenu : « Cela n’aurait pas été le jeu que nous avions prévu de créer. Et cela n’aurait pas été le jeu que vous méritez. »

Hypixel Studios met fin au développement de Hytale. // Source : Capture Numerama

Son propriétaire Riot Games a prévu des « indemnités de départ généreuses et de ressources » pour aider les développeurs à retrouver du travail. Noxy ajoute que le serveur Hypixel sur Minecraft continuera à fonctionner comme aujourd’hui : il n’est pas géré directement par Hypixel Studios.

Un développement qui n’en finissait plus

Depuis 2015, Hytale est en développement dans le secret, mais c’est en 2018 que tout s’accélère vraiment avec la sortie d’une bande-annonce. Elle cumule des dizaines de millions de vues en quelques semaines : l’intérêt des joueurs n’est plus à prouver. Hytale, c’est Minecraft, mais en mieux. Les détails sont un peu plus nombreux, il y a une vraie histoire, une patte artistique plus marquée, des outils de création de mods. Mais toujours pas de date de sortie ou de démo jouable.

En 2020, tout s’accélère : Riot Games (qu’on connaît pour League of Legends et Valorant) rachète Hypixel Studios, a priori pour plusieurs millions de dollars. Le studio qui travaillait uniquement à distance est maintenant réuni en Irlande, l’équipe s’agrandit, et date de sortie prévue pour 2021 est avancée. Mais cette année, Hytale ne sort toujours pas : Hypixel Studios veut en faire un jeu multiplateforme, ce qui demande d’effectuer une refonte du moteur de jeu. Arrivée prévue en 2023 au plus tôt.

L’avancement du jeu en mars 2025. // Source : Hypixel Studios

En 2024, le nouveau moteur est enfin terminé, mais avec les années, les joueurs se sont inquiétés ou désintéressés du projet. Le studio ne partage ses avancées que dans des billets de blog tous les trimestres, avec quelques images du gameplay. Au final, Riot Games n’a pas réussi à trouver de repreneur et a décidé d’arrêter les frais avec ce projet trop ambitieux et qui n’a pas su se concrétiser.

