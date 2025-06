Lecture Zen Résumer l'article

Le studio ZA/UM n’en a pas fini avec Disco Elysium. Après une version Final Cut sortie en 2021, le jeu de rôle estonien va connaître une nouvelle vie sur mobile. La date de sortie vient juste d’être dévoilée.

C’est en mars 2025 que ZA/UM, le développeur et éditeur de Disco Elysium, annonce une version mobile retravaillée, pour l’instant exclusive à Android, et optimisée pour un usage sur smartphone. Le jeu a désormais sa date de sortie et est prévu pour le 5 août 2025, découvre-t-on dans une vidéo publiée sur YouTue le 21 juin. Et pour celles et ceux qui hésiteraient encore à se lancer dans l’un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps selon la presse internationale, les deux premiers chapitres seront entièrement gratuits à sa sortie.

Denis Havel, le directeur du studio estonien, déclare sur IGN en mars 2025 qu’il souhaite « attirer les utilisateurs de TikTok avec de courtes séquences captivantes » et ainsi créer « une forme de divertissement inédite et intéressante ». Un pari audacieux, critiqué par les fans comme une manœuvre opportuniste d’un studio décidé à exploiter jusqu’à la dernière goutte sa licence culte. Toujours est-il qu’avec cette version mobile, et au-delà de la question du bien-fondé de sa présence sur smartphone, ce portage permettra à des joueuses et des joueurs de découvrir un C-RPG unique en son genre.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix Bande-annonce de la sortie Android de Disco Elysium

Plus d’un million de mots dans le creux de la main

La version Android de Disco Elysium change profondément son gameplay jusqu’à proposer une nouvelle expérience, plus proche d’un roman visuel. La vue isométrique est remplacée par une vue à la première personne, dans laquelle vous pourrez pivoter afin d’explorer les environnements. Le jeu profite aussi d’une refonte graphique et artistique, avec des portraits retravaillés et un texte adapté à la lecture sur un écran de smartphone. Cette version reprend le doublage anglais présent dans le Final Cut, pour ressembler à « ce que les livres audio aimeraient être » selon Chris Priestman, responsable narratif.

Disco Elysium est en effet un mélange de jeu de rôle textuel et de point and click, qui puise son inspiration des jeux de rôle traditionnels, avec des lancers de dés. Vous incarnez un policier amnésique accompagné de son collègue, Kim Kitsuragi. Vous devrez mener une enquête à Revachol, une ville fictive rongée par la corruption et les tensions sociales. Le jeu est majoritairement constitué de textes à lire et de choix narratifs aux multiples ramifications.

le gameplay de disco elysium être comme // Source : Reddit

Il y aura donc beaucoup à lire, dans cette version mobile de Disco Elysium conçue pour être jouée sur de courtes sessions, ce qui risque inévitablement de diluer l’expérience. Toujours est-il qu’une telle refonte pensée pour mobile est à saluer, dans un monde dans lequel les portages paresseux sont légion. Aucune précision officielle n’a été donnée pour l’instant concernant une éventuelle traduction, mais la page Google Play du jeu est affichée en français, et laisse supposer une localisation dans la belle langue de Molière.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama