Il hante les couloirs d’Internet tel un fantôme, et revient de temps à autre dans les conversations, au détour d’une mention sur le Chevalier Noir. Connu sous le nom de Project Sabbath, le jeu de Warner Bros. Games Montréal aurait dû être le nouvel opus de la série Batman: Arkham.

C’est en 2016 que l’existence d’un nouvel épisode de la série Batman: Arkham, développé sous le nom Project Sabbath, commence à s’ébruiter sur Internet. Le projet est confié au studio Warner Bros. Games Montréal, à qui l’on doit le développement du prologue Batman: Arkham Origins. Le projet est rapidement abandonné et le studio canadien se met à travailler sur un autre titre de la licence, le très moyen Gotham Knights. De nombreuses images de Project Sabbath commencent alors à fuiter, en particulier sur les forums 4chan et Reddit, où la communauté de fans est très active.

Des concepts art sont partagés sur Reddit, ainsi que sur X. Goran Bukvic, un concept artist ayant travaillé pour le studio, publie ensuite en 2022, sur sa page Artstation, des designs d’un Batman vieillissant, et ajoute que « ces concepts art ont été réalisés pour un jeu annulé il y a longtemps ». C’est aujourd’hui le character artist Rodrigue Pralier, passé par Warner Bros. Games Montreal en 2015, qui partage de nouveaux designs de personnages sur sa page Artstation, relayés par la page Batman Arkham Video sur Bluesky. Les travaux de Rodrigue Pralier ont rapidement été supprimés du site Artstation.

Les concepts art partagé par sur Artstation // Source : Bluesky

Un Batman vieillissant, et maintenant à la retraite

Ce n’est plus un secret : Project Sabbath devait être le prochain titre de la série Batman: Arkham, même s’il n’a jamais été officiellement annoncé. Selon des informations du site thegamer en 2024, l’acteur Josh Keaton, Robin dans Arkham Origins, a affirmé avoir enregistré des doublages en tant que Damian Wayne pour Project Sabbath, avant que le projet ne soit annulé. À la vue des concepts art glanés sur le net, le jeu aurait mis en scène un Bruce Wayne désormais vieux, et Damian Wayne en tant que nouveau protecteur de Gotham.

Project Sabbath représentait donc une nouvelle opportunité d’emmener la licence vers un futur audacieux, en explorant la relève du Chevalier Noir. Malgré son annulation, le jeu continue d’alimenter de nombreux fantasmes et surtout beaucoup d’espoir parmi les fans qui rêvent d’un nouveau jeu solo dans l’univers de Batman: Arkham. Après le flop Suicide: Kill the Justice League ainsi que l’arrêt du développement du jeu Wonder Woman, un nouveau titre Batman pourrait faire du bien à la licence, autant qu’à Warner Bros..

