Dans The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, les développeurs ont conservé toutes les petites astuces un peu nulles pour se faciliter la vie. On vous en donne une : déplacez-vous en sautant pour augmenter votre maîtrise du talent Acrobatie et, ricochet, votre niveau.

« Je suis monté au niveau 5 en quittant le tutoriel, simplement en sautant », se réjouit l’internaute AngryDroidMMA dans un message publié sur X le 24 avril. Il répond à Fromsoftsteve, un créateur de contenu qui rappelle l’existence d’une astuce un peu absurde dans The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered — qui existait déjà dans le jeu original paru en 2006.

« Qui se souvient de l’optimisation du talent Acrobatie en appuyant constamment sur la touche de saut quand on se déplace ? C’est le Oblivion dont je me souviens », indique, tout sourire, Fromsoftsteve. Dans The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, on peut donc « tricher » en détournant le système de progression, qui se distingue de la plupart des jeux vidéo articulés autour de niveaux. Une autre preuve que les développeurs ont tout conservé.

The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered // Source : Bethesda

On vous conseille de sauter beaucoup dans The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Dans la plupart des jeux vidéo, on amasse des points d’expérience qui permettent de gagner des niveaux et, ainsi, de monter en puissance. Ce n’est pas le cas dans The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, qui demande aux joueuses et aux joueurs de maîtriser des talents pour pouvoir gagner un niveau. La maîtrise dépend tout autant des actions qu’on réalise (sauter, lancer un sort, parler, crocheter une serrure…) que de l’équipement qu’on porte (armure, arme…).

Chaque fois qu’on progresse dans un talent, mineur comme majeur (c’était seulement majeur dans le jeu original), on fait avancer une jauge qui, une fois remplie, permet de gagner un niveau après s’être reposé. Il vous sera alors possible de distribuer des points de statistiques pour améliorer sa force, son endurance ou encore sa magie.

Saitama Training Mentality lol#OblivionRemastered #ElderScrolls #Training #Grinding #Games #LevelUp pic.twitter.com/cGakLAgWOz — Lala (@LafayetteOnX) April 23, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Sur le papier, le système de progression The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, qui mélange ceux d’Oblivion et de Skyrim, est hyper lent, ou disons plus lent que la moyenne. Si on accepte les règles et qu’on joue de manière normale, on n’atteindra pas le niveau 5 avant quelques heures de jeu. Sauf qu’il est possible de le contourner, en multipliant les actions simples et peu couteuses en ressources, comme sauter, pour aller plus vite. Notez quand même que votre classe impose normalement un style de jeu, qui récompense la montée en progression si vous la jouez correctement (comprendre : faire les actions qui y sont liées par rapport aux talents majeurs) — ce qui n’empêche pas de « tricher ».

Il n’y a pas que le saut qui permet d’améliorer ses talents : lancer un sort de soin en répétition, sprinter ou encore prendre des coups (sans mourir bien sûr). Attention, toutefois, comme dans le Oblivion de 2006, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered adapte en permanence le niveau des ennemis à celui du joueur. Il faut alors veiller à ne pas progresser de manière absurde trop rapidement, sous peine de tomber sur des adversaires trop puissants, sans avoir l’équipement adéquat pour les battre.

