Microsoft prépare la mutation de son écosystème Xbox en une plateforme plus ouverte. Les membres de son programme Insider peuvent le constater sur l’application disponible sur PC, qui donne accès à leurs jeux en provenance d’autres stores.

L’application Xbox disponible sur Windows va changer, et c’est même une révolution qui se prépare pour les utilisatrices et utilisateurs concernés. Dans un communiqué publié le 23 juin sur le portail Xbox Wire, Microsoft annonce l’arrivée de la bibliothèque agrégée — ou bibliothèque de jeux unifiée.

Derrière cette fonctionnalité se cache la possibilité de retrouver tous ses jeux PC dans l’application Xbox, et pas uniquement ceux vendus par Microsoft ou disponibles via le Xbox Game Pass.

« Avec cette nouvelle fonctionnalité, votre collection Xbox, les centaines de jeux Game Pass (abonnement requis) et tous vos jeux installés en provenance des autres plateformes sont disponibles sous vos yeux », indique Manisha Oza, chef de produit pour la Xbox Platform.

Concrètement, vos titres Steam, Epic Games Stores, Battle.net ou encore Ubisoft seront disponibles dans l’application Xbox. C’est autant un objectif d’unification que d’ouverture, afin de préparer le terrain pour la suite. À commencer par la Xbox portable conçue en partenariat avec Asus, et qui héritera de cette évolution.

L’application Xbox pour PC devient une bibliothèque de jeux unifiée // Source : Microsoft

La bibliothèque agrégée de l’application Xbox pour PC d’abord disponible sous la forme d’une bêta

« Quand un joueur installe un jeu depuis une plateforme compatible, il apparaîtra automatiquement dans l’onglet ‘Ma Bibliothèque’ au sein de l’application Xbox pour PC, ainsi que dans la liste des jeux récents — ce qui permet de retourner encore plus simplement dans vos jeux », souligne Microsoft. Notez qu’il est quand même nécessaire de passer par les autres plateformes pour, au préalable, installer chaque jeu.

La multinationale précise qu’il est possible de personnaliser sa bibliothèque et, au besoin, de désactiver individuellement chaque plateforme pour que leurs jeux n’apparaissent pas (depuis les paramètres, en cliquant sur sa photo de profil, onglet « Bibliothèque et extensions »).

Dans un premier temps, cette nouveauté n’est accessible qu’aux membres du programme Insider — programme qui permet de tester à des mises à jour en avant-première et accessible par une simple inscription à cette adresse. Une fois membre, il est possible de télécharger une application dédiée et de choisir les bêtas que l’on souhaite essayer (PC Gaming dans le cas présent).

Ce changement est semble-t-il le premier d’une longue série qui permettra à Microsoft de préparer l’avenir de son écosystème Xbox. Après son Xbox Games Showcase diffusé à l’occasion de la Summer Game Fest 2025, la firme de Redmond a officialisé un partenariat ambitieux avec AMD pour une architecture qui couvrira « un ensemble d’appareils » — y compris des consoles Xbox. L’idée est aussi de faire de Xbox la plateforme numéro 1 du gaming, ce qui passe nécessairement par une fonctionnalité d’agrégation.

