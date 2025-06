Lecture Zen Résumer l'article

Charlie Cox, connu pour son rôle de Daredevil dans les séries Marvel, a prêté sa voix à Gustave, l’un des héros de Clair Obscur: Expedition 33. Pris de court par le succès immense du jeu, il estime être une « fraude ».

Charlie Cox est connu pour incarner Daredevil dans l’univers cinématographique Marvel — d’abord pour une série Netflix, ensuite pour une adaptation diffusée en exclusivité sur Disney+. Récemment, on l’a aussi entendu dans le jeu vidéo Clair Obscur: Expedition 33, jeu vidéo phénomène de 2025. Il prête sa voix à un personnage prénommé Gustave, qu’on incarne dès le début de l’aventure et dont le visage rappelle celui de Robert Pattinson (c’est juste une ressemblance).

À l’occasion de la convention State Summer Con 2025 organisée à Washington, Charlie Cox est revenu sur sa participation à Clair Obscur: Expedition 33. Avec beaucoup d’humour, on l’entend répondre à une question sur le jeu, dans une vidéo diffusée sur X le 22 juin 2025. Il estime aujourd’hui être une « fraude ». Il est surpris du succès immense du titre développé par le studio Sandfall Interactive, situé à Montpellier, et de ses retombées.

Charlie Cox incarne Gustave dans Clair Obscur: Expedition 33. // Source : Sandfall Interactive

Charlie Cox estime être une fraude face au succès de Clair Obscur

Si Charlie Cox estime être une fraude, c’est d’abord parce qu’il ne joue pas aux jeux vidéo. Dès lors, quand on ne cesse de lui dire que Clair Obscur: Expedition 33 est incroyable, il ne sait pas vraiment comment répondre. Ensuite, il y a son temps passé durant la production du RPG, a priori faible selon ses déclarations.

Charlie Cox indique en toute franchise : « Je ne veux rien minimiser. Apparemment, le jeu est incroyable. Je ne suis pas un joueur. Je n’en ai aucune idée. Je n’y ai pas joué. Mon agent m’a appelé pour un doublage. Je me suis retrouvé dans un studio pendant quatre heures. Les gens n’arrêtent pas de me dire que c’est incroyable, et ils me félicitent. Du coup, je me sens totalement comme une fraude. »

Charlie Cox a le mérite de faire rire l’audience avec son retour d’expérience. Il estime n’être qu’une part infime du succès de Clair Obscur: Expedition 33 et c’est avec une humilité immense qu’il tient à en parler. Il ne souhaite pas en recevoir tous les lauriers, même s’il est l’un des grands noms du casting, aux côtés de Jennifer English (Baldur’s Gate 3), Ben Starr (le héros dans Final Fantasy XVI) et Andy Serkis (oui, Gollum lui-même). Et même s’il est l’un des personnages centraux de l’histoire.

Il est d’ailleurs « ravi » pour le studio Sandfall Interactive, qui est bien parti pour récolter une pluie de trophées lors de la prochaine cérémonie des The Game Awards.

