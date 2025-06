Lecture Zen Résumer l'article

Après avoir fait découvrir la thalassophobie chez beaucoup de joueuses et joueurs sur PC et consoles de salon, Subnautica débarque sur smartphones Android et iOS en juillet 2025.

Avis aux amatrices et amateurs d’exploration sous-marine, Subnautica, le jeu de survie en eaux profondes du studio américain Unknown Worlds, arrive sur iOS et Android, 7 ans après sa sortie sur PC et console. Le jeu sera disponible sur mobile le 8 juillet 2025 au prix de 9,99 €, découvre-t-on dans un communiqué publié le 27 mai. Aux commandes de ce portage, on retrouve l’entreprise française Playdigious, spécialisée dans l’édition de jeux vidéo sur iOS et Android, à qui l’on doit déjà les excellents portages de Dead Cells ou encore Northgard.

Pour que cette version mobile soit plaisante à prendre en main, l’ergonomie sera revue et corrigée pour s’adapter aux smartphones et offrir une expérience complète et fidèle aux versions consoles. Vous retrouverez quelques ajustements bienvenus, dont une interface repensée, des commandes tactiles optimisées, une compatibilité avec des manettes ou encore la sauvegarde dans le cloud. Selon Unknown Worlds, le titre sera notamment optimisé pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro Max — et on imagine sur les modèles 16.

L’interface est optimisée pour jouer sur mobile // Source : Unknown Worlds

Subnautica sur iOS et Android ? Une excellente nouvelle

Sorti en 2018 après un accès anticipé remarqué, Subnautica vous embarque sur la planète océanique 4546B, un vaste monde océan. Le titre est avant tout un jeu d’exploration et de survie, avec du crafting et de la gestion de base, à l’ambiance particulièrement angoissante. Les phases d’explorations sous-marines s’accompagnent en effet d’une narration environnementale efficace qui joue beaucoup sur la thalassophobie, la peur irrationnelle des profondeurs marines.

Par son océan extraterrestre vaste, profond et inquiétant, où chaque descente est synonyme d’angoisse, Subnautica incarne parfaitement la peur des grands fonds marins. La solitude oppressante, le silence des abysses et les rencontres que vous y ferez déclenchent une crainte primaire qui transforme l’exploration en une expérience aussi fascinante que terrifiante. Paradoxalement, ce sentiment d’oppression donne envie d’avancer pour en percer les mystères. Avec un score de 87 sur Metacritic, Subnautica a été salué par la critique.

Fort de son joli succès, le studio américain a rapidement sorti un standalone baptisé Subnautica: Below Zero, indépendant du premier épisode. La suite officielle, baptisée sobrement Subnautica 2, est toujours en développement chez Unknown Worlds. Le jeu introduira un mode multijoueur coopératif jusqu’à quatre, de nouveaux biomes ainsi que des créatures inédites. La suite sera disponible en accès anticipé sur PC, Xbox Series X/S et via le Game Pass dans le courant de l’année 2025.

