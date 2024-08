Lecture Zen Résumer l'article

Dans une situation précaire en raison d’une grosse restructuration, Bungie aurait revu ses projets futurs. Il n’est plus question de développer de grosses extensions pour Destiny 2. Un éventuel Destiny 3 paraît plus que compromis.

Bungie, le studio derrière les sagas Halo et Destiny, est dans une situation inquiétante. Après avoir déjà perdu une centaine de salariés l’année dernière, l’entreprise s’est séparée d’un peu plus de 200 personnes il y a quelques jours. 17 % des effectifs sont touchés par cette restructuration, comme on le découvre dans un communiqué publié le 31 juillet 2024. 155 autres postes seront remobilisés au sein de Sony Interactive Entertainment. Un autre studio va être créé et déplumer un peu plus Bungie.

Dans la foulée, le journaliste Jason Schreier a pris son téléphone pour interroger plusieurs employés restés anonymes. Son enquête, parue le 2 août sur Bloomberg, fait état d’une structure malade, qui a perdu plus d’argent qu’elle n’en a gagné lors des derniers exercices (malgré le rachat par Sony en 2022, pour 3,6 milliards de dollars). Ainsi, en 2023, il manquait 45 % des revenus prévus et Bungie s’est éparpillé dans des projets divers et variés (jeux sur mobile, remakes…). Aujourd’hui, l’avenir est incertain, principalement celui de la saga Destiny.

Destiny 2 : La Reine Sorcière. // Source : Bungie

Des ambitions à la baisse concernant Destiny

Destiny 2, lancé en 2017, est vite devenu un jeu-service alimenté par des extensions majeures et des mises à jour. Ce modèle devrait être abandonné pour des raisons économiques : les ventes des DLC se sont effondrées à chaque itération, qui ont en prime complexifié le jeu pour les néophytes. L’idée serait désormais de revenir à des ambitions plus raisonnables, avec des mises à jour modestes et gratuites. Destiny 2 est entre les mains de Tyson Green, un vétéran de Bungie qui invite un peu à l’optimiste. D’autres figures du studio, comme Luke Smith et Mark Noseworthy, sont en revanche parties, ce qui n’augure rien de bon à plus long terme.

Ce qui veut dire aussi qu’un Destiny 3 n’est pas vraiment à l’ordre du jour. « Bungie entend plutôt assouplir le processus de création pour Destiny 2, avec une nouvelle image de marque pour attirer des nouveaux joueurs susceptibles d’être rebutés », indique Bloomberg. Le studio compte s’appuyer sur les bons retours du contenu Into the Light, lancé en avril 2024, alors que les extensions ont connu des sorts plus variés du côté des avis. Dommage, quand on sait que The Final Shape, la dernière en date, a récolté des éloges (89 sur 100 sur Metacritic, soit la mieux notée).

À noter que Bungie avait aussi pour projet de donner naissance à un spin-off de Destiny, inspiré de jeux comme Warframe et Genshin Impact, avec une vue à la troisième personne (plutôt qu’à la première). Il a été abandonné en juin, afin que les développeurs puissent se concentrer sur d’autres priorités — maintenir Destiny 2 à flot et terminer Marathon, dont la sortie est prévue pour 2025. On est donc loin des ambitions initiales de Destiny, qui datent de l’époque où Bungie travaillait sous la houlette d’Activision. Pete Parsons, le patron de Bungie au train de vie discutable, reste confiant, puisque 850 personnes sont toujours là — contre environ 1 300 il y a quelques semaines. Mais, pour combien de temps encore ?

