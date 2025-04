Lecture Zen Résumer l'article

Bungie, désormais propriété de Sony, a présenté Marathon, son futur jeu multijoueur. Et alors qu’on pouvait s’attendre à une expérience free-to-play, il faudra payer pour y jouer.

Le 12 avril, Bungie a convié les joueuses et les joueurs à une découverte plus complète de Marathon, son nouveau multijoueur, héritier d’une illustre saga parue dans les années 90. Si on peut faire confiance au studio derrière les sagas Halo et Destiny pour l’expérience de jeu et l’univers travaillé, un point laisse perplexe : le modèle économique. Ainsi, comme on le découvre dans un article publié le 12 avril sur Gamespot, le jeu vidéo, attendu pour septembre, ne sera pas free-to-play (F2P).

« Marathon sera un titre premium. Marathon ne sera pas un jeu vendu au prix fort. Nous annoncerons plus de détails cet été », a confirmé Bungie dans un message publié sur X, afin d’apporter des clarifications sur le tarif. Si le prix n’a pas été communiqué, on comprend qu’il faudra payer quelques dizaines d’euros pour jouer à Marathon (40 € ?), sachant qu’il y aura aussi un battle pass et, vraisemblablement, des microtransactions sans impact sur le gameplay.

Marathon. // Source : Bungie

Marathon devrait être un free-to-play

Marathon, kézako ? Dans Marathon, les joueuses et les joueurs seront en équipe de trois et devront se battre contre les autres, ainsi que l’environnement, pour récupérer des ressources clés. Attention, sans extraction, tout le butin est perdu.

Le fait est que Marathon, défini comme un shooter d’extraction en PvPvE (joueur contre joueur et contre ordinateur), arrive à un moment où la concurrence est rude sur le segment des jeux en ligne. Beaucoup de ses rivaux sont gratuits. Overwatch 2, Apex Legends, Valorant, Marvel Rivals, Fortnite, Call Of Duty: Warzone ou Counter-Strike 2 sont même de sacrés clients. Quand bien même Marathon proposerait une expérience vraiment différente et de qualité, il va falloir empiler les arguments pour attirer celles et ceux qui ont déjà investi du temps — et de l’argent — ailleurs.

Le choix commercial est d’autant plus étonnant que Bungie a déjà fait le coup avec Destiny 2 : lancé au plein tarif, le FPS multijoueur a fini par changer de modèle économique en proposant une version gratuite en septembre 2019 — soit deux ans après sa sortie. Il faut que Marathon soit au-dessus du lot pour justifier un prix d’entrée en 2025. En ce sens, un sublime court métrage de présentation signé Alberto Mielgo (Love, Death & Robots) ne suffira pas.

Autre élément qui rend perplexe face à ce choix : la jurisprudence Concord, que Sony a voulu faire payer et a fini droit dans le mur (aujourd’hui, les serveurs sont fermés), en partie à cause de la barrière tarifaire. Sony, qui détient Bungie, aurait pu conseiller le studio sur ce point pour lui éviter une potentielle déconvenue. Gardons néanmoins à l’esprit que Marathon bénéficie de la hype autour de Bungie et qu’il sortira sur davantage de plateformes (PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC). Rendez-vous à la rentrée.

