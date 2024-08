Lecture Zen Résumer l'article

PlayStation a lancé Concord, son nouveau jeu-service. Il est loin de rencontrer le succès d’Helldivers 2. C’est même tout le contraire.

En début d’année, Sony a lancé Helldivers 2. La suite, on la connaît : le jeu-service a connu un succès instantané immense, créant la surprise. Certes, l’entreprise ne s’attendait sans doute pas à pareille fête avec Concord, disponible depuis le 23 août sur PC et PlayStation 5. L’accueil réservé au hero shooter développé par Firewalk Studio est même complètement à l’opposé de celui d’Helldivers 2.

Comme le révèlent les statistiques de la base de données SteamDB, Concord connaît un trafic famélique sur la plateforme de Valve. Son record de connexions simultanées ? 697 personnes seulement. Quand on sait que Helldivers 2 est monté jusqu’à 457 709, l’écart fait très, très mal pour Sony. Bien sûr, il manque les chiffres réalisés sur PlayStation 5, mais l’échec sur PC est criant. Même un jeu décevant comme Suicide Squad: Kill the Justice League a dépassé la barre des 10 000 joueuses et joueurs (et c’était inquiétant). Même un titre raté comme Gollum a su faire mieux avec 758 connexions simultanées.

Concord. // Source : PlayStation

Sony fait face à un énorme gros échec avec Concord

Sur l’agrégateur Metacritic, les premiers retours sont loin d’être élogieux. Concord n’affiche qu’un score de 66 sur 100 du côté de la presse, tandis qu’il tombe à 2,5 sur 10 de la part du public. Plusieurs personnes mettent en avant le design « hideux » des personnages (les Gardiens de la Galaxie, version « Wish ») et le gameplay « sympathique mais sans plus ». Le jeu souffre de la comparaison avec Overwatch, sorti il y a déjà plusieurs années. Sur Twitch, lieu de promotion incontournable, il n’y a personne pour l’accompagner. Au moment où nous écrivons ces lignes, le 26 août vers 9h30, l’ensemble des diffusions ne réunit qu’un peu plus de 200 spectatrices et spectateurs. Il n’y a donc personne pour sauver Concord.

« Comment ont-ils pondu un jeu aussi peu fun ? Où est parti l’argent et pourquoi cela a pris huit ans ? C’est choquant. Et terriblement fâcheux. Même gratuit, ce serait mauvais », stipule goodboycreative. Oui, Concord est vendu 40 € alors qu’il a toutes les caractéristiques pour être un free-to-play articulé autour de microtransactions. Certes, Helldivers 2 est, lui aussi, payant, mais la recette ne peut pas être appliquée à tout, d’autant que Concord impose un compte PlayStation Network (indisponible dans plusieurs pays).

« Je ne mets pas zéro car c’est jouable. Hormis cela, c’est un jeu sans bonne idée, un casting de personnages gênants et des mécaniques qui étaient originales il y a dix ans », abonde EmaYarikami. Sur Steam, on peut tomber sur quelques retours soulignant des performances techniques en berne. « Une honte, j’ai acheté le jeu et impossible de le faire fonctionner », témoigne par exemple Lautre. Étrangement, il y a une majorité d’avis positifs avec une part de 71 % (sur un échantillon faible d’un peu plus de 500 évaluations). Bref, Concord devrait vite tomber dans l’oubli.

