Improbable mais vrai : Destiny et Star Wars, deux univers de SF, vont se rencontrer le temps d’une collaboration.

Destiny 2 n’est pas au mieux de sa forme, et on en vient même à craindre pour son avenir. Mais cela n’empêche pas Bungie de nourrir des partenariats plus ou moins improbables pour alimenter son jeu-service. À l’occasion d’une présentation diffusée le 28 janvier, le studio a dévoilé un ensemble d’éléments cosmétiques inspirés de Star Wars.

Les tenues en question seront disponibles à compter du 4 février, dans le cadre du premier acte de la future grosse mise à jour, intitulée « Hérésie ». Les prix n’ont pas été précisés, mais ce sera quelques dizaines d’euros pour tout obtenir si l’on se fie à la grille tarifaire habituellement appliquée dans Destiny 2 (qui s’est déjà habillé aux couleurs d’Assassin’s Creed Valhalla ou encore de The Witcher 3: Wild Hunt).

Destiny 2 x Star Wars // Source : Capture d’écran

Des tenues Star Wars dans Destiny 2

Le cœur du partenariat entre Destiny 2 et Star Wars prend la forme d’armures à l’effigie des soldats de l’Empire. Chacune des classes aura la sienne : Stormtrooper pour le Titan (nul ne sait s’il saura toujours viser correctement avec cet accoutrement), Death Trooper pour le Chasseur et Garde Royale pour l’Arcaniste. Bungie évoque aussi des emotes spécifiques.

Il sera par ailleurs possible d’habiller son robot compagnon (le Fantôme) pour qu’il ressemble à une petite Étoile de la Mort (celle qui est en cours de construction). D’autres contenus du genre, tirés de l’univers Star Wars, seront proposés aux joueuses et aux joueurs de Destiny 2 au mois de février. Il ne manquerait plus qu’un skin à l’effigie de Dark Vador pour remporter les suffrages des plus réticents.

Destiny 2 x Star Wars // Source : Capture d’écran

Ce rapprochement entre Destiny 2 et Star Wars, deux œuvres du genre SF, a beaucoup plus de sens que les précédentes collaborations de Bungie (celle avec The Witcher 3: Wild Hunt n’est pas très joyeuse). Il n’en demeure pas moins qu’elle transforme le jeu de Bungie en un salon du déguisement, lequel ne fait pas du tout honneur à sa direction artistique originale. C’est malheureusement un levier commercial assez courant chez les jeux-service, qui misent sur ces éléments exotiques pour séduire les fans des licences concernées. Fortnite en a fait son gagne-pain et Destiny 2 tente de l’imiter à la différence que son univers, bien plus sérieux, se renouvelle beaucoup moins que celui de son concurrent. Cette stratégie correspond au nouveau cap voulu par Bungie, qui souhaite attirer des nouveaux joueurs. Ainsi, Star Wars pourrait l’aider dans sa démarche.

