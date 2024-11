Lecture Zen Résumer l'article

C’est un bouleversement dans la stratégie de Canal+, qui se voulait un hub du streaming en France. L’accord qu’il a passé avec Disney+ va expirer fin décembre 2024. À partir de 2025, il faudra un abonnement à Disney+ pour regarder en streaming les films et les séries Disney+.

Le tandem formé par Disney+ et Canal+ va prendre fin. Ce lundi 4 novembre 2024, le géant du divertissement américain Disney a déclaré à l’AFP que ce divorce sera effectif à compter du 1er janvier 2025. Les internautes voulant continuer à regarder le catalogue Disney+ auront l’obligation de prendre un abonnement Disney+.

Il y a cinq ans pourtant, Canal+ annonçait l’arrivée prochaine de Disney+ dans son bouquet d’offres. C’était alors un joli coup de la chaîne française, qui s’imposait un peu plus comme la plateforme de référence de la vidéo à la demande par abonnement (SVOD) en France. Précédemment, Canal+ avait déjà signé un deal avec Netflix.

Une association qui s’achève début 2025

« Les clients de Canal+ ne pourront plus regarder nos nouveaux films, ni accéder à Disney+ ni à nos chaînes de télévision via leur abonnement. Cependant, l’ensemble de nos productions – films, séries, documentaires – resteront accessibles à tous directement sur Disney+ », a prévenu Disney. C’est un coup de tonnerre dans le streaming.

Cette rupture entre les deux partenaires étaient dans l’air du temps. Mi-juin, Canal+ dégradait Disney+ dans ses offres, y compris les abonnés actuels. On évoquait déjà la perspective de la fin de l’accès à la plateforme américaine via Canal, à moins d’un nouvel accord. Celui-ci n’est jamais venu, car Disney préfère désormais faire cavalier seul.

Il faudra un compte à part pour regarder Disney+. // Source : Disney+ / Numerama

En l’espace de quelques années, Disney+ est devenu l’un des principaux acteurs de la SVOD en France et dans le monde. Une ascension permise par la possession de licences très fortes (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars), mais aussi des documentaires National Geographic et l’adjonction d’une section « Star » pour des contenus plus matures.

Résultat, les internautes qui avaient opté pour un abonnement onéreux sur Canal+ pour avoir l’assurance de couvrir un maximum de services de SVOD vont peut-être le trouver à l’avenir moins attrayant avec une plateforme en moins. Par exemple, l’offre à 80 € par mois inclut Netflix, Disney+, Apple TV, Paramount, Max, diverses chaînes, ainsi que tout Canal.

Actuellement, il faut compter au minimum 5,99 € par mois pour accéder à Disney+ (avec de la pub) ou 9,99 € par mois (sans). Il existe aussi un forfait premium à 13,99 € par mois pour avoir accéder à de la meilleure qualité vidéo et divers avantages. Le détail des abonnements Disney+ peut être retrouvé ici.

Pour Canal+, le timing de l’annonce de Disney+ tombe au plus mal, car c’est plutôt censé être une période de fête : la chaîne célèbre ses 40 ans.

Elle a même prévu un abonnement spécial proposant un accès à Canal+ et à la totalité de ses chaînes et de ses services de streaming partenaires (dont Disney+) pour 40 € par mois, mais avec engagement de 2 ans. Mais d’ici 2 mois, celui-ci sera soudainement moins attractif, en raison du retrait du géant du divertissement.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+