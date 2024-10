Lecture Zen Résumer l'article

L’actrice Eva Longoria, star de la série culte Desperate Housewives, a permis à John Wick de voir le jour en injectant de l’argent à la dernière minute. Sans elle, le film avec Keanu Reeves, et la saga qui en a découlé, n’aurait pas existé.

Eva Longoria a sauvé John Wick. Ce n’est pas une blague, mais une anecdote partagée par le réalisateur Chad Stahelski à Business Insider, à l’occasion d’une interview réalisée dans le cadre des 10 ans du film, et publiée le 22 octobre. Sans l’actrice star de la série Desperate Housewives, devenue productrice au nez fin, la saga d’action, qui compte aujourd’hui quatre épisodes, une série et, bientôt, un spin-off, n’aurait jamais vu le jour.

« On se finançait de manière indépendante, mais l’un des investisseurs n’a pas pu récolter l’argent dans les temps. Elle est venue à la rescousse et a fourni la somme manquante, littéralement moins de 24 heures avant d’être contraint d’abandonner le film et de passer à autre chose », révèle Chad Stahelski, qui a pu finir le tournage de John Wick grâce aux six millions de dollars donnés par Eva Longoria (sur un budget total compris entre 20 et 30 millions). Et, pendant longtemps, il ne savait pas que c’était elle qui avait enfilé ce costume d’ange gardien.

John Wick // Source : Metropolitan FilmExport

Eva Longoria, sauveuse masquée de John Wick

Le producteur Basil Iwanyk a en effet attendu longtemps avant de dire à Chad Stahelski, qui réalisait son premier film, qu’Eva Longoria avait sauvé John Wick. Il indique à ce sujet : « Basil nous a emmenés à dîner, on rigolait de toutes les galères qui nous sont arrivées, et il a dit, ‘D’ailleurs, fait amusant, tu sais qui a injecté la somme manquante ? Eva Longoria.’ On était tous surpris. » Étrangement, Eva Longoria n’a jamais été au casting d’un seul des quatre longs métrages John Wick, alors qu’un rôle pourrait facilement lui être confié (l’univers est vaste).

Chad Stahelski a fini par remercier Eva Longoria en l’invitant dans un restaurant prestigieux. Elle lui a dit qu’elle ne pensait pas que cela marcherait autant. Bien plus tard, elle lui confiera même : « C’est le meilleur investissement de ma vie. » John Wick lui a rapporté énormément d’argent et elle a vraiment eu raison de faire confiance au potentiel du film. C’était pourtant loin d’être gagné d’avance, en dépit d’un casting de rêve (avec Keanu Reeves en tête).

John Wick est à l’origine d’une licence juteuse. Si le premier film n’a rapporté que 86 millions de dollars, les recettes n’ont fait que grimper ensuite : 175 millions pour John Wick 2, 328 millions pour John Wick 3 et 440 millions pour John Wick 4 (source : Box Office Mojo). Le public est constamment au rendez-vous et, bien sûr, un John Wick 5 est en préparation. En 2025 sortira aussi Ballerina, un spin-off avec Ana de Armas.

